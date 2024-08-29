- Подводные экспедиции обнаруживают многочисленные новые организмы в подводных горных хребтах.

Примерно в 1450 километрах от побережья Чили, в Атлантике, находится скрытый бриллиант, медленно раскрывающий свои секреты. Во время своей третьей экспедиции в 2024 году ученые из Института океана Шмидта исследовали и измерили подводного гиганта, возвышающегося на 3109 метров. Ранее, во время своих первых экспедиций в начале 2024 года, они сообщили о discovery 150 новых видов. Теперь они добавили еще 20, которые, как они считают, неизвестны науке. Они раскрыли эти открытия в среду.

Новые существа были засняты на камеру впервые, в том числе живой осьминог Promachoteuthis. По словам института, этот вид так редок, что описания были сделаны только на основании мертвых особей, пойманных в сети, некоторые из которых датируются 19-м веком. Команда также утверждает, что задокументировала Casper octopus в Южно-Тихом океане впервые. Они даже смогли снять двух Bathyphysa jellyfishes, которые обычно называют "летающими спагетти-монстрами".

Картографирование и исследование подводных гигантов

"По завершении нашей третьей экспедиции в регионе мы изучили около 25 подводных гигантов на хребте Наска и Сала-и-Гомес", - сказал Томер Кеттер, со-руководитель научной работы и морской техник Института океана Шмидта, в пресс-релизе. "Наши findings подчеркивают потрясающее биоразнообразие этих экосистем и одновременно показывают пробелы в нашем знании о том, как эти подводные экосистемы связаны друг с другом. Мы надеемся, что данные, полученные в результате этих экспедиций, помогут разработать будущие стратегии сохранения этих нетронутых сред обитания для будущих поколений".

Исследователи надеются предоставить значимые данные для потенциальных мер защиты в рамках предстоящего соглашения ООН по защите высоких морей своими исследованиями.

После своего изучения и discovery многочисленных новых видов ученые выразили желание углубиться в неизвестное, проводя всестороннее ['исследование в море'], чтобы раскрыть больше секретов глубины. С помощью собранных данных они надеются внести вклад в разработку эффективных стратегий сохранения этих подводных гигантов в рамках предстоящего соглашения ООН по защите высоких морей.

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