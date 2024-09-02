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Подводный мост раскрывает историю Майорки

 and  John Stellmacher
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Строительство моста в значительной степени основывалось на исследованиях, проведённых примерно 6000...
Строительство моста в значительной степени основывалось на исследованиях, проведённых примерно 6000 лет назад, тем самым опередив более раннюю оценку срока почти на 2000 лет.

Подводный мост раскрывает историю Майорки

Сегодня Мальорка является популярным местом для отдыха, ежегодно привлекая миллионы туристов. Но кто были первыми людьми, поселившимися здесь? Подводный мост может дать некоторые ответы.

Исследование, проведенное международной группой ученых, предполагает, что западные острова Средиземного моря были заселены гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале "Communications Earth & Environment", основано на анализе подводного каменного моста, расположенного у побережья Мальорки.

Определить точное время заселения Балеарских островов сложно из-за скудных археологических находок. Считалось, что первые поселенцы прибыли примерно 4400 лет назад, а Мальорка, Менорка, Ибица и Форментера стали популярными курортами.

Однако группа исследователей, возглавляемая Богданом Оначем из Университета Южной Флориды, оспорила эту дату. Их исследование, основанное на изучении подводного каменного моста в пещере Женовеза, указывает на более раннюю дату прибытия.

Пещера Женовеза, расположенная недалеко от мальорского побережья, имеет проходы, которые были затоплены из-за повышения уровня моря, и где образовались известняковые наросты во время высокого уровня моря. Исследовательская группа проанализировала эти минеральные отложения и яркую полосу на 7,67-метровом сооружении, чтобы определить изменения уровня моря в прошлом и датировать строительство моста.

Важная инфраструктура

Эксперты изучили минеральные отложения, найденные в пещере Геноавеса

Группа пришла к выводу, что мост был построен около 6000 лет назад, примерно на 2000 лет раньше, чем считалось ранее. "Повышение уровня моря затопило археологическое сооружение, что делает более позднюю дату строительства маловероятной", - говорится в исследовании. Это свидетельство поддерживает раннее присутствие людей на острове, которое датируется по крайней мере 5600 годами назад, и потенциально даже раньше.

Палаеоклиматолог Онач считает, что ранние поселенцы распознали водные ресурсы в пещере и построили стратегическую инфраструктуру для их использования. Указания показывают, что люди построили булыжную дорогу к водному бассейну пещеры и прочный мост для доступа к единственной другой сухой области пещеры, как указано в журнале. Однако точные причины строительства этих сооружений в пещере Женовеза остаются неясными.

Несмотря на то, что Мальорка является шестым по величине островом в Средиземном море, она была одной из последних, заселенных, согласно исследованию. Ранее считалось, что люди жили на острове уже 9000 лет назад. Однако возникли сомнения из-за несоответствий и плохо сохранившихся артефактов, таких как кости и керамика. Более recente оценки угля, золы и костей датируют заселение Мальорки примерно 4400 годами назад.

Открытие подводного каменного моста в пещере Женовеза имеет значительные Implications для археологии, так как оно предполагает, что человеческое население Мальорки насчитывает более 6000 лет. Анализ моста и окружающих минеральных отложений предоставляет ценные сведения о образе жизни первых жителей и их использовании ресурсов.

Дальнейшие археологические исследования в этом районе необходимы, чтобы раскрыть больше деталей о первых поселенцах и их обществе, что может способствовать пониманию предыстории средиземноморских культур.

Маршрут из входа в Пещеру Дженовезы к подземному озеру, где был построен мост.

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