Подводная поисковая группа ищет оставшегося пропавшего человека

56-метровое роскошное судно "Байезиан", на борту которого находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров, потерпело крушение в понедельник утром возле Портичелло, Сицилия, во время шторма. Крушение произошло из-за водоворота, своего рода морского торнадо. Из воды были спасены 17 человек из экипажа и пассажиров.

К сожалению, венчурный капиталист Майк Линч, известный как "британский Билл Гейтс", числится среди пропавших без вести. Хотя официального подтверждения найденных тел пока нет, источники новостей предполагают, что Линч и его 18-летняя дочь Ханна находятся среди жертв. Супруга Линча смогла выжить.

Точная причина, по которой затонуло судно, остается загадкой. В четверг глава судостроительной компании Джованни Костантино из итальянской морской группы (включая Perini Navi, компанию, построившую "Байезиан") заявил, что крушение могло быть предотвращено. "Каждый шаг демонстрирует длинную цепочку ошибок", - прокомментировал Костантино в газете "Корriere della Sera".

Он сказал, что на судне должен был быть вахтенный, пока оно стояло на якоре. "Если бы был вахтенный, они не пропустили бы приближающуюся бурю", - сказал Костантино. Пассажиров следовало предупредить, и все люки и двери должны были быть закрыты. Вместо этого вода, по-видимому, проникла на судно, заставив пассажиров остаться в своих каютах, как объяснил Костантино. "Они были заперты, эти несчастные люди оказались как загнанные в ловушку мыши".

Другие суда в районе могли бы оказать помощь во время кризиса. Несмотря на трагический инцидент, планы по строительству подобных роскошных яхт Perini Navi продолжаются, что поднимает вопросы о безопасности и надзоре.

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