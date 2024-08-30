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Подтвержденные СМИ, связанные с "Мелони" прибыли из Солингена.

 and  Hanna Hofmann
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Подтвержденные СМИ, связанные с "Мелони" прибыли из Солингена.

"Германия смотрит на Италию после нападения в Солingen," пишет левоориентированная итальянская газета "La Repubblica". Статья предполагает, что Германия стремится вновь применить Дублинское соглашение, которое обязывает заявителей на убежище подавать заявку в стране своего первоначального въезда в ЕС. Лица, перемещающиеся в другие страны, такие как Германия, затем будут отправлены обратно в страну первоначального въезда. Однако Рим в одностороннем порядке отменил это правило в конце 2022 года, ссылаясь на переполненные центры приема.

По данным "La Repubblica", итальянское правительство не намерено принимать мигрантов, отправленных из Германии. Объявление Берлина интерпретируется как ответ на нападение ИГ в Солingen, совершенное сирийским заявителем на убежище, который должен был оставаться в Болгарии согласно Дублинскому соглашению, а не в Северном Рейне-Вестфалии.

Итальянские политики сохраняют молчание по поводу нападения, в том числе националистический лидер Леги, заместитель премьер-министра и министр инфраструктуры Маттео Сальвини. Однако жестокое происшествие получило значительное внимание в итальянских СМИ. В зависимости от их политической ориентации, мнения и анализы различаются. Про-государственные издания и вещатели似乎 поддерживают свою позицию с помощью тонкой насмешки и гордости.

Например, ежедневная газета "Il Secolo d'Italia", основанная в 1952 году и первоначально орган партии неофашистского MSI (Movimento Sociale Italiano), теперь под руководством Мелони "Fratelli d'Italia", в заголовке от 27 августа написала: "Мигранты, Шольц осознает, что политика Италии верна".

Немецкий канцлер Олаф Шольц "кажется смешным с более строгими правилами для ножей". Статья задается вопросом, будут ли в будущем применяться более строгие законы к кухонным ножам, учитывая, что они все еще могут использоваться для нападения. "Предложения подобного рода подчеркивают сложную ситуацию, в которой находится Шольц. У него нет другого выбора, кроме как делать такие заявления", - отмечает статья, хотя их эффективность ставится под сомнение.

Правоцентристская ежедневная газета "il Giornale", когда-то принадлежавшая Сильвио Берлускони и ныне под надзором семьи Анжелуччи, близкой к правительству, особенно к Леге, задалась вопросом "падение иллюзии". Газета вспомнила утверждение Меркель в 2015 году "Мы можем это сделать" и назвала его крупнейшей программой интеграции после войны, хотя и с горьким выводом. "С этой самоубеждающей магической формулой Ангела Меркель решила принять масштабное количество сирийских беженцев, бежавших из жестокой гражданской войны. Германия стала страной приема, в то время как Италия столкнулась с критикой, презрением и лекциями от Европы и их левого лагеря", - заключила газета.

Ежедневная газета "il Tempo" опубликовала "Мигранты, Германия копирует подход Мелони - Шольц ужесточает stance против мигрантов", в то время как заместитель главного редактора "Il Giornale" Никола Порро высказался по поводу Солingen: "Ах, террорист был беженцем", и "Это результаты беспечной политики приема". Порро сокрушался: "Скажите жертвам, что открытые двери в стиле Ангелы Меркель всегда были хорошими и правильными. Скажите женщине и двум мужчинам, которые были убиты с перерезанными горлами в луже крови во время 'Празднования многообразия' в Солingen, Германия. Разница между правилами и 'нерегулированным приемом' заключается в способности страны предотвратить то, чтобы иммиграция не приводила к неудобствам, проблемам и террору".

Католическая ежедневная газета "L'Avvenire", издаваемая Конференцией итальянских епископов, представила более взвешенную перспективу, приписывая Италии пионерскую роль, в частности, в целенаправленных и регулируемых депортациях радикализованных иностранцев. Оценка относится не только к Солingen, но и к попытке нападения на синагогу на юге Франции на следующий день и к международному контексту, подчеркивая тяжелые жилищные условия в секторе Газа. "Итальянский метод целенаправленных и строго регулируемых депортаций иностранцев, подозреваемых в радикализации (за последние 18 месяцев произошло не менее 120 таких депортаций, не менее 60 с 7 октября) кажется правильной стратегией для контроля над спорадическими нападениями и предотвращения формирования структурированных групп", - утверждает статья, предлагая предупредительный подход без создания широкой паники.

В ответ на объявление Германии о возвращении заявителей на убежище под Дублинским соглашением "Il Tempo" написала "Германия копирует подход Мелони - Шольц ужесточает stance против мигрантов". В то же время под давлением правоцентристских СМИ немецкий канцлер Олаф Шольц рассматривает возможность введения более строгих правил для ножей, как предложил "Il Secolo d'Italia".

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