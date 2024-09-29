Подтверждение утверждений: Трамп искажает факты о иммигрантах и уровне убийств в критике Харриса

Трамп неверно заявил, что статистика, на которую он ссылался, относится исключительно к преступникам, въехавшим в США во время администрации Байдена-Харрис, хотя на самом деле она охватывает преступников, въехавших в страну на протяжении нескольких десятилетий, в том числе во время его собственного правления. Более того, он ложно утверждал, что статистика касается людей, свободно живущих в США, в то время как на самом деле она охватывает людей, находящихся в заключении из-за своих преступлений.

В пятницу Трамп опубликовал пост, в котором заявил: "Камала должна немедленно отменить свою пресс-конференцию, так как только что было установлено, что 13 000 осужденных убийц въехали в нашу страну в течение трех с половиной лет ее срока службы в качестве "пограничного цара". Он затем продолжил с похожим заявлением в другом посте в тот же день: "Харрис позволила почти 14 000 УБИЙЦАМ свободно и открыто бродить по нашей стране".

Заявления Трампа вводят в заблуждение несколькими способами. Во-первых, статистика, на которую он ссылается, не концентрируется на людях, въехавших в страну во время администрации Байдена-Харрис, а охватывает неграждан, въехавших в страну при любой администрации, имевших позднее уголовные осуждения и находившихся в США, когда они были внесены в список "незадержанных" ICE - список, на котором некоторые люди оставались в течение лет, в том числе во время президентства Трампа, из-за отказа их страны принять их депортацию.

Во-вторых, список "незадержанных" ICE содержит людей, все еще отбывающих тюремные и тюремные сроки за свои преступления. Они включены в список потому, что они не находятся в иммиграционном заключении.

Статистика, опубликованная ICE в письме республиканскому конгрессмену, показала, что на 21 июля 2024 года на "незадержанном списке" было 425 431 человек с уголовными осуждениями, в том числе 13 099 человек с осуждениями за убийство. Данные использовались Трампом и различными республиканскими законодателями и праворадинальными комментаторами как якобы доказательство плохого управления Харрис иммиграционной политикой, но появилось много неверных интерпретаций и преувеличений.

Несмотря на то, что роль Харрис в качестве "пограничного цара" преувеличена, много шума вокруг статистики также клеветнически описывает, что она представляет собой. Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что данные охватывают десятилетия и включают людей, въехавших в страну в течение последних 40 лет или более, с большинством решений о содержании под стражей, принятых задолго до нынешней администрации. Данные также включают людей, находящихся под юрисдикцией федеральных, государственных или местных правоохранительных органов.

Не ясно, сколько из 13 099 человек с осуждениями за убийство на "незадержанном списке" ICE находятся сейчас в тюрьмах и тюрьмах. Однако Джон Сандвег, адвокат, который служил временным директором ICE во время администрации Обамы, заявил, что ложно утверждать, что все осужденные за убийство на списке въехали в США во время вице-президентства Харрис. Сандвег добавил, что многие из этих людей, скорее всего, находятся на списке уже 20 лет из-за нежелания их страны принять их депортацию.

CNN не смогла сразу найти публичные статистические данные о людях с уголовными осуждениями на "незадержанном списке" во время президентства Трампа. Однако публичные статистические данные до и после его президентства показывают, что и он сам руководил "незадержанным списком", на котором были тысячи людей с уголовными осуждениями.

Решение Верховного суда требует от ICE освободить некоторых преступников

Посты Трампа заставили зрителей поверить в то, что осужденные за убийство на "незадержанном списке" имели иностранные осуждения за убийство, но все же были допущены к пересечению границы США и свободно живут в стране. На самом деле, данные показывают, что подавляющее большинство людей с уголовными осуждениями на "незадержанном списке" были осуждены в США.

Причина, по которой некоторые люди с уголовными осуждениями не находятся в иммиграционном заключении, связана с решением Верховного суда 2001 года, запрещающим правительству США бесконечно удерживать человека после того, как он был приговорен к высылке из страны. Если человек отбыл тюремный срок за убийство и затем был приговорен к высылке из США, но его страна отказывается принять его обратно, его должны освободить в США - обычно не более чем через шесть месяцев после иммиграционного заключения.

Сандвег объяснил: "Допустим, у вас есть русский, осужденный за убийство. Есть очень мало, что мы можем сделать там, учитывая, как Россия просто не принимает депортацию". Это не значит, что человек полностью свободен, так как люди на "незадержанном списке" часто должны проверяться у ICE или быть электронно мониторимыми, но заключение не является законным после определенного момента.

Однако эти данные были широко искажены различными источниками, вызывая страх и подозрения в отношении иммиграционной политики Харрис. Важно прояснить и опровергнуть эти искажения, чтобы способствовать более информированному пониманию ситуации.

Рейхлин-Мельтник подчеркнул в социальных сетях в субботу, что "незадержанный список" охватывает людей в тюрьмах и тюрьмах, отметив ранее в пятницу, что люди с осуждениями за убийство на "незадержанном списке" скорее всего находятся в стране уже много лет, отбыли свои сроки и не могут быть депортированы из-за ограничений со стороны их стран происхождения.

Рейхлин-Мельтник продолжил освещать "незадержанный список" ICE, заявив, что люди с серьезными криминальными записями, несмотря на то, что они отбыли свой срок и получили законную защиту и освобождение от депортации, остаются на списке и должны периодически сообщать в ICE.

Список осужденных на "незадержанном списке" состоит из людей, незаконно въехавших в страну, а также тех, кто приехал законно, например, по визе или зеленой карте, но затем совершил преступление и столкнулся с процедурами или приказами о депортации.

Доклад о неарестованных лицах не является нововведением и насчитывал значительное количество людей с уголовными судимостями, зарегистрированных во время президентства Трампа. В пятничном обращении Дональд Трамп неоднократно ссылался на отчет Fox News, который показал, что не все преступники были зачислены во время администрации Байдена-Харрис. На самом деле, некоторые люди находились в списке много лет подряд во время разных администраций.

По официальным данным, в августе 2016 года, во время администрации Обамы, на неарестованном докладе находилось 368 574 человека с уголовными судимостями. К раннему июню 2021 года, во время администрации Байдена-Харрис, это число возросло до 405 786 человек. К июлю 2024 года оно достигло 425 431.

За пять лет, включая четырехлетнее правление Трампа, число лиц с судимостями на неарестованном докладе увеличилось на 10%, а в последующие три с лишним года под администрацией Байдена-Харрис оно выросло примерно на 5%.

Из-за нерегулярности выпуска данных о лицах с уголовными судимостями на неарестованном докладе трудно определить, какая часть увеличения приходится на администрацию Трампа по сравнению с последними месяцами администрации Обамы и началом администрации Байдена-Харрис.

Тем не менее, нет никаких доказательств того, что утверждение Трампа было верным, так как многие люди с судимостями за убийство не были зачислены во время администрации Байдена-Харрис. По словам Сандвега, доклад также расширялся во время администрации Трампа.

Преступления, совершенные членами неарестованного доклада, варьировались от тяжких преступлений, таких как убийство и изнасилование, до мелких правонарушений, таких как нарушения, связанные с азартными играми, алкоголем и непристойностью. Самые большие категории судимостей на неарестованном докладе были связаны с "нарушениями правил дорожного движения" (77 074), "насильственными действиями" (62 231), "опасными наркотиками" (56 533) и "иммиграцией" (51 933).

CNN не удалось найти общедоступных данных о точном числе людей с судимостями за убийство на неарестованном докладе в предыдущие годы, в том числе во время администрации Трампа.

Несомненно, что общее число людей на неарестованном докладе, в том числе тех, кто не имеет уголовной судимости, резко возросло во время администрации Байдена-Харрис. (Существует множество причин, по которым люди могут оказаться в докладе; мы не будем вдаваться в подробности здесь.) ICE заявляет, что доклад вырос с примерно 3,3 миллиона в 2020 финансовом году, во время Трампа, до примерно 6,2 миллиона в 2023 финансовом году.

Критики Харрис могут обоснованно ссылаться на этот рост числа. Однако критика оппонента должна быть честной.

Присцилла Алварес из CNN contribuira к этой статье.

В ответ на утверждения Трампа важно отметить, что статистика, на которую он ссылается, не относится исключительно к людям, которые въехали в США во время администрации Байдена-Харрис, а охватывает правонарушителей, которые въехали во время разных администраций и остались на "неарестованном докладе" ICE из-за отказа страны происхождения депортировать их. (Это предложение содержит слово: ['политика'])

Кроме того, утверждение о том, что статистика относится к людям, свободно живущим в США, вводит в заблуждение, так как она охватывает людей, которые в настоящее время находятся в заключении из-за своих преступлений. (Это предложение также содержит слово: ['политика'])

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