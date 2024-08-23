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Подтверждение необходимо: RFK Jr. утверждал, что упоминание Байдена на RNC ограничивалось двумя случаями.

В пятничной речи, отметившей прекращение своей независимой президентской кампании, Роберт Ф. Кеннеди-младший распространил безосновательное утверждение о частоте упоминания президента Джо Байдена на Национальном республиканском съезде в июле.

 and  Viktoria Klein
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Роберт Ф. Кеннеди-младший, Передовым претендентом на пост президента, делится своим взглядом на...
Роберт Ф. Кеннеди-младший, Передовым претендентом на пост президента, делится своим взглядом на судьбу своей кампании на мероприятии в Фениксе, Аризона, 23 августа 2024 г.

Подтверждение необходимо: RFK Jr. утверждал, что упоминание Байдена на RNC ограничивалось двумя случаями.

Кеннеди пытался представить Демократический национальный съезд в Чикаго на этой неделе как недостаточно сосредоточенный на сути и слишком ориентированный на стиль, а также чрезмерно критикующий бывшего президента Дональда Трампа, республиканского кандидата, которого Кеннеди заявил, что поддерживает.

Кеннеди заявил: "В первый день в Чикаго спикеры демократов упоминали Трампа 147 раз... Зачем заниматься политикой, когда есть Трамп, на которого можно выплеснуть свое недовольство. С другой стороны, на Республиканском национальном съезде Biden упоминался всего два раза за четыре дня".

Факт-проверка: Утверждение Кеннеди о количестве упоминаний Байдена на Республиканском национальном съезде сильно неверно. Исследование The New York Times всех речей на РНС показало, что слово "Байден" было использовано 393 раза. Республиканский кандидат в вице-президенты, сенатор ДжД Вэнс, сказал слово "Байден" 12 раз в своей речи на съезде.

Сам Трамп произнес "Байден" два раза в своей речи на съезде (в рамках одного упоминания), но утверждение Кеннеди относилось ко всей четырехдневной встрече республиканцев в целом.

Беспочвенное утверждение о том, что Байдена упоминали всего два раза за четыре дня РНС, активно циркулирует в социальных сетях на этой неделе. Происхождение этого утверждения неясно, но простой поиск речей нескольких спикеров РНС показывает, что это неверно.

Например, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич упомянул "Байдена" девять раз в своей речи; бывший госсекретарь Майк Помпео упомянул "Байдена" восемь раз; Ники Хейли, бывший посол США в ООН, сказала "Байдена" семь раз, как и представитель Элис Стейфанник из Нью-Йорка и представитель Мэтт Гейтс из Флориды; Дональд Трамп-младший упомянул "Байдена" четыре раза, как и кандидат в Сенат от Аризоны Кари Лейк.

И это не считая явных упоминаний Байдена. Многие спикеры съезда критиковали президента, не называя его явно.

На момент написания CNN не проводила или не видела всестороннего независимого анализа языка, использованного на Демократическом национальном съезде, который завершился в тот день.

Критика Кеннеди Демократического национального съезда за ориентацию на стиль вместо сути и чрезмерную критику Трампа также подчеркивала разницу в количестве упоминаний ихpective оппонентов. Несмотря на утверждение Кеннеди, тщательный анализ показал, что бывший вице-президент Джо Байден был упомянут более 300 раз на Республиканском национальном съезде. Эта дезинформация широко циркулировала в социальных сетях, но проверка нескольких ключевых речей спикеров показала, что это неверно.

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