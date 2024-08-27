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КультураНовости*Я не собираюсь врать*

Подтверждение действительности реюнионского молота

Воссоединение Oasis официально подтверждено: Лайам и Noel Гэллагер открывают свой союз и объявляют даты концертов на 2025 год.

 and  Melissa Williams
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- Подтверждение действительности реюнионского молота

Говорят, что слухи подтвердились: легендарная группа Oasis на пороге грандиозного возвращения. Лиам Галлахер (51) и Noel Галлахер (57) поделились клипом на X, в котором представлены фрагменты выступлений Oasis, в том числе их культовый трек "Wonderwall". Они также объявили новые даты тура для своей распавшейся группы, которая последний раз выступала в 2009 году.

Согласно их сайту: "Oasis finally put an end to years of speculation and confirmed the much-anticipated concerts in the UK and Ireland, marking the home leg of their 'OASIS LIVE '25' world tour." Oasis выступят на сцене в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине в летние месяцы 2025 года. "В связи с тем, что это будут их единственные европейские выступления в следующем году, это станет одним из самых грандиозных живых событий десятилетия", - говорится в сообщении. Однако также планируется, что Oasis выступят на сценах других континентов за пределами Европы в течение 2025 года.

Выступление на лондонском стадионе Уэмбли

В заявлении группы сказано: "Пушки замолчали... Долгое ожидание закончилось. Приходите и посмотрите сами. Это не будет транслироваться по телевидению." Oasis выступят на Кардиффском Принсипалс стэдиум 4 и 5 июля, затем перейдут на Манчестерский Хиттон Парк 11, 12, 19 и 20 июля, и на лондонский стадион Уэмбли 25 и 26 июля, а также 2 августа. После этого они выступят на Эдинбургском Мюррейфилд стэдиум 8 и 9 августа, и на Дублинском Кроук Парк 16 и 17 августа.

"Билеты на концерты в Великобритании поступят в продажу в эту субботу, 31 августа, в 9:00 по местному времени на сайтах ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com и seetickets.com", - заявляет сайт. "Билеты на Дублин будут доступны с 8:00 того же дня на ticketmaster.ie."

Поговаривают, что слухи не утихают

После разногласий между братьями Галлахерами Oasis распалась в 2009 году. С тех пор ходили упорные слухи о возможном возвращении культовой группы 90-х. Недавно фронтмен Oasis Лиам Галлахер подогрел слухи: после своего выступления на фестивале Рединг 25 августа 2024 года на экранах за певцом появилась загадочная дата, как сообщает британский музыкальный журнал "NME".

27 августа 2024 года в 8:00 по британскому времени фанаты культовой группы 90-х могли узнать больше подробностей. Лиам Галлахер объявил эту дату вскоре после своего выступления на X, как и его брат Noel Галлахер, а также официальный аккаунт группы.

"Я не хочу лгать", - кажется, что слухи о возвращении Oasis были слишком хороши, чтобы быть правдой.

После объявления дат тура по Великобритании и Ирландии "Я не хочу лгать", - посетить концерт Oasis на стадионе Уэмбли стало главным пунктом моего списка желаний.

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