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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Подросток получил ножевое ранение в спину, нападающий остается не пойманным.

Подросток 16 лет получил ножевые ранения. Власти ведут розыск подозреваемого несовершеннолетнего.

 and  Viktoria Klein
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В Бёхлье-Игельхайме против 16-летнего подростка произошло supervivческое нападение с использованием...
В Бёхлье-Игельхайме против 16-летнего подростка произошло supervivческое нападение с использованием ножа.

- Подросток получил ножевое ранение в спину, нападающий остается не пойманным.

В центре Бёль-Игельхайма, района Рейн-Пфальц, в пятницу неизвестный агрессор ударил ножом в спину 16-летнего подростка. Источники сообщают, что этот загадочный нападавший атаковал без провокации или предупреждения, а затем скрылся вместе со своими сообщниками. К счастью, 16-летний получил лишь поверхностную рану. Местные власти охотятся за подозреваемым и изучают записи камер видеонаблюдения в округе. Они также призывают возможных свидетелей выступить с любой полезной информацией.

Местные власти направили дополнительные полицейские силы в район для усиления безопасности и помощи в расследовании. Свидетели видели человека, соответствующего описанию, данному полицией, рядом со сценой преступления.

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