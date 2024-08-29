Подростки, как правило, не используют презервативы чаще.

В отличие от десяти лет назад, молодые люди в Европе реже используют презервативы во время сексуальных контактов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что этот сдвиг не является результатом осознанного выбора, а является следствием неадекватного сексуального образования. В результате случаи заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательных беременностей возросли.

По данным нового отчета, опубликованного региональным бюро ВОЗ в Копенгагене, с 2014 года наблюдается значительное снижение использования презервативов среди сексуально активных подростков. Отчет также показывает тревожно высокую частоту незащищенного секса среди молодого поколения, что ставит их в высокую степень риска заражения заболеваниями, передающимися половым путем, и наступления нежелательной беременности, предупреждает организация.

Опрос, который является частью более крупного исследования здоровья 15-летних подростков из 42 стран и регионов, показал, что значительное количество сексуально активных респондентов имели незащищенный секс. Доля юношей, использовавших презервативы во время последнего сексуального контакта, снизилась с 70% в 2014 году до 61% в 2022 году. Среди девушек этот показатель упал с 63% до 57%. Почти треть респондентов (30%) ни презервативы, ни противозачаточные таблетки не использовали во время последнего сексуального контакта.

Средние показатели использования презервативов среди немецкой молодежи, лидирующие позиции в использовании таблеток

Немецкая молодежь в среднем использует презервативы. Согласно отчету, в 2022 году 59% сексуально активных юношей и 58% девушек сообщили, что использовали презервативы во время последнего сексуального контакта, что является снижением по сравнению с 72% юношей и 68% девушек в 2014 году. Однако отчет показывает, что в Германии таблетки используются чаще, чем в большинстве других стран: только 16% девушек и 23% юношей не использовали ни таблетки, ни презервативы. Австрия и Швейцария показали более высокие результаты в этом аспекте.

ВОЗ объясняет результаты наличием существенных пробелов в возраст-соответствующем сексуальном образовании и доступности контрацептивов. Результаты отчета были обеспокоительными, но неудивительными, сказал региональный директор ВОЗ Ханс Клюге. Возраст-соответствующее сексуальное образование остается незамеченным во многих странах, и там, где оно существует, оно подвергалось критике в последние годы якобы поощряя сексуальное поведение.

Согласно главному автору отчета, Андрашу Кёлтё из Университета Голуэя, всеобъемлющее сексуальное образование является необходимым для того, чтобы дать всем молодым людям возможность принимать обоснованные решения о сексе. Молодым людям не только нужна информация, но и безопасные пространства для обсуждения тем, таких как согласие, интимные отношения, гендерная идентичность и сексуальная ориентация в этом уязвимом этапе их жизни.

Снижение использования презервативов среди молодых людей в Европе связывают с неадекватным сексуальным образованием, как указано в ВОЗ. Недостаточное образование способствует росту случаев заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательных беременностей, подчеркивая важность всеобъемлющего сексуального образования.

Отказ от использования презервативов среди молодых европейцев, как показано в отчете, может поставить людей в риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем, и наступления нежелательной беременности, подчеркивая необходимость улучшения сексуального образования.

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