Подростки, как правило, чаще отказываются от использования презервативов.

В отличие от десяти лет назад, молодежь в Европе сейчас реже использует презервативы перед половыми контактами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не связывает это с сознательным выбором, а с недостаточным сексуальным образованием. Это изменение поведения привело к росту числа половых инфекций и незапланированных беременностей среди молодежи.

По данным отчета, опубликованного Европейским региональным бюро ВОЗ в Копенгагене, частота использования презервативов среди половоактивных подростков значительно снизилась с 2014 года, при этом наблюдается тревожный рост числа незащищенных половых контактов. В этом отчете, который является частью более широкого исследования здоровья молодежи, были опрошены десятки тысяч 15-летних подростков из 42 европейских стран, Центральной Азии и Канады каждые четыре года с 2014 по 2022 год о их половом здоровье. Опросы показали, что значительное число половоактивных респондентов имели незащищенные половые контакты. Процент мальчиков, которые сообщили о использовании презерватива во время последнего полового контакта, упал с 70% в 2014 году до 61% в 2022 году, в то время как показатель для девочек снизился с 63% до 57%. Примерно 30% респондентов не использовали ни презерватив, ни таблетки во время последнего полового контакта.

Немецкая молодежь средняя по использованию презервативов, лидирует по использованию таблеток

Немецкая молодежь относительно средне использует презервативы, при этом 59% половоактивных мальчиков и 58% девочек сообщили о использовании презерватива в 2022 году, по сравнению с 72% и 68% соответственно в 2014 году. Однако по сравнению с большинством других стран, таблетки, похоже, используются в Германии чаще, при этом только 16% девочек и 23% мальчиков не использовали ни таблетки, ни презерватив. Австрия и Швейцария являются единственными странами с лучшими показателями в этом отношении.

ВОЗ заявляет, что существует существенный пробел в возраст-соответствующем сексуальном образовании и доступности контрацептивов.Hans Kluge, региональный директор ВОЗ, объяснил, что возраст-соответствующее сексуальное образование по-прежнему игнорируется во многих странах, и когда оно существует, его в последнее время необоснованно критиковали за якобы поощрение половой активности. András Költő, автор отчета и профессор Гальвеского университета, подчеркивает, что всеобъемлющее сексуальное образование необходимо, чтобы помочь молодым людям принимать обдуманные решения о сексе в переходный период от подросткового возраста к взрослости. Молодым людям нужна не только информация, но и безопасные пространства для обсуждения таких тем, как согласие, интимные отношения, гендерная идентичность и сексуальная ориентация, добавил он.

Несмотря на снижение использования презервативов среди немецкой молодежи, ВОЗ хвалит их более высокое использование таблеток по сравнению со многими другими странами. Однако ВОЗ подчеркивает необходимость улучшения сексуального образования и расширения доступа к контрацептивам, поскольку во многих странах, в том числе в Германии, по-прежнему существуют значительные пробелы в этой области. Этот недостаток возраст-соответствующего сексуального образования способствует сохранению незащищенных половых контактов, что может привести к росту половых инфекций и незапланированных беременностей.

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