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Подозреваемый в убийстве 42 женщин вышел из-под стражи кенийских правоохранителей

Подозреваемый в убийстве 42 женщин, якобы признавшийся в преступлении, сбежал из-под стражи, как сообщили власти во вторник после обнаружения фрагментов тел в столице Найроби.

 and  Melissa Williams
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Коллинз Халашуа признался в убийстве 42 женщин с 2022 года по 11 июля 2024 года
Коллинз Халашуа признался в убийстве 42 женщин с 2022 года по 11 июля 2024 года

Подозреваемый в убийстве 42 женщин вышел из-под стражи кенийских правоохранителей

Мохamed Амин, глава отдела криминального расследования, объявил, что Коллинз Джумаиси Хальуша и 12 других эритрейских заключенных, арестованных за нахождение в стране без разрешения, сбежали из тюрьмы.

Гилберт Масенгели, и.о. начальника полиции, заявил, что против восьми офицеров, в том числе командиров участка и станции, и тех, кто был на дежурстве, были приняты дисциплинарные меры.

"Предварительное расследование указывает на то, что побег был спланирован с участием внутренних лиц, учитывая, что офицеры были размещены для охраны станции", - заявил Масенгели.

В полицейском отчете сообщается, что заключенные сбежали ранним утром во вторник, разрезав проволочную сетку в клетке и перебравшись через ограждение территории. Побег был замечен во время завтрака.

В возрасте 33 лет Хальуша содержался в полицейском участке после того, как суд дал согласие на продление срока расследования его предполагаемых преступлений на семь дней до предъявления обвинений.

Хальуша был арестован в июле после того, как в районе Найроби Кваре были найдены 10 трупов и многочисленные части тел, завернутые в пластиковые пакеты.

Полиция заявила, что Хальуша признался в убийстве 42 женщин, в том числе своей жены.

"Это был значимый подозреваемый, которого планировалось обвинить в серьезных преступлениях. Мы расследуем ситуацию и будем действовать соответственно", - сказал Амин.

Адвокат Хальуши, Джон Мейна Ндегва, заявил в СМИ, что его клиента подвергали пыткам и заставляли признаться, и он утверждает свою невиновность.

Ндегва сказал это в пятницу, в день, когда Хальуша предстал перед судом.

"Я также озадачен этим отчетом", - сказал он.

Место преступления было оцеплено, и старшие полицейские офицеры осмотрели его во вторник днем.

Два дополнительных подозреваемых, задержанные с телефонами некоторых из погибших женщин, должны предстать перед судом в следующее понедельник.

В июле полиция сообщила, что останки были найдены после того, как родственники пропавшей женщины заявили, что им приснился пророческий сон, указывающий на поиск в карьере.

Родственники наняли местного дайвера, который нашел тела, спрятанные в мешках. Шесть тел были опознаны с помощью тестов ДНК, но происхождение некоторых частей тел остается неопределенным.

Бегство Хальуши и других заключенных вызвало международную озабоченность из-за серьезности обвинений против него.

Несмотря на побег, власти в Африке продолжают расследовать роль Хальуши в жестоких убийствах многочисленных женщин в Найроби.

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