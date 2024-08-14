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Подозреваемый в саботаже в казарме ВВС в Кельне-Мании

Происшествие на станции водоснабжения и пробина в ограде: следствие в Кельне-Ване расследует подозрение в преступлении против вооруженных сил.

 and  Viktoria Klein
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Военный аэропорт Кёльн-ieckennberg закрыт в связи с расследованием
Военный аэропорт Кёльн-ieckennberg закрыт в связи с расследованием

- Подозреваемый в саботаже в казарме ВВС в Кельне-Мании

Расследование ведется в отношении аномалий на водоканале на авиабазе Кёльн-Ванн из-за подозрений в преступлении против Вооруженных сил Германии**. Представитель Министерства обороны подтвердил в среду, что казармы были закрыты для расследований "из-за подозрений в попытке или совершении незаконного проникновения". Он сказал: "Существует подозрение на саботаж".

Кроме полиции и военной полиции, в расследовании также участвуют Военная контрразведка (МАД) и Служба государственной защиты. Министерство сослалось на следственные органы для дальнейших подробностей.

Отбираются пробы воды

После получения указаний на нарушение было обнаружено отверстие в заборе, а также замечен подозрительный человек, сообщает Дойче Прессе-Агентур. Первоначально не подтвержденное подозрение возникло о том, что водоснабжение могло быть подвергнуто саботажу. Также были взяты пробы воды для анализа. Осталось не подтвержденным, жаловались ли солдаты на тошноту.

"Вчера вечером произошел инцидент на территории казарм за нашими спинами. Этот инцидент привел к закрытию казарм с тех пор", - сказал полковник Ульрих Фонроберт, выступая от имени Бундесвера в Северном Рейне-Вестфалии. Бундесвер воспринимает этот инцидент очень серьезно.

Авиабаза была закрыта на несколько часов

Территориальное командование Бундесвера (ТФК) заявляет: "Мы желаем быстрого и полного выздоровления всем членам Бундесвера, которые могут быть затронуты этим инцидентом". Из-за продолжающихся расследований дальнейшие подробности не могут быть предоставлены в настоящее время.

Казармы не могли быть entered или покинуты в течение нескольких часов, но, как ожидается, откроются в среду, согласно заявлениям Бундесвера. В казармах размещены несколько подразделений, в том числе авиационное крыло транспортной авиации, отвечающее за поездки членов кабинета и высокопоставленных правительственных чиновников.

Возможный фон инцидента был неизвестен общественности. Министерство обороны не предоставило подробностей о политической связи. С начала российского вторжения на Украину ситуация с безопасностью в целом была переоценена. Эксперты по безопасности неоднократно предупреждали, что военная инфраструктура также может быть целью шпионажа или попыток саботажа.

Военная контрразведка (МАД) активно участвует в расследовании, так как есть подозрение в попытке или совершении незаконного проникновения на водоканал. Проба воды, подлежащая анализу, может предоставить решающие доказательства того, был ли саботаж.

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