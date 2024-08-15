- Подозреваемый в RAF Клет отрицает попытку убийства

Бывшая террористка RAF Даниэла Клетте отрицает обвинения в покушении на убийство. Как сообщает "Юдэнде утс Зойтунг", ссылаясь на заявление подозреваемой, находящейся в заключении в Вechта, Нижняя Саксония, адвокат Клетте подтвердил это агентству "Дойче Прессе-Агентур".

В своем заявлении Клетте говорит о "государственном доносе" и "медиа-истерии" против нее и бывших коллег по RAF Буркхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба. Прокуратура в Вердене расследует Клетте, Гарвега и Штауба с 2015 года по обвинению в покушении на убийство и попытке и совершении тяжкого грабежа в нескольких случаях. Клетте была арестована в Берлине-Кройцберге в конце февраля, где она жила под вымышленным именем.

Клетте говорит о "борьбе за освобождение"

"Прокуратура в Вердене строит историю, в которой я, вместе с Волькером Штаубом и Буркхардом Гарвегом, которых все еще преследуют с большим усердием и сопровождают бесстыдной медиа-истерией, якобы были жестокой бандой", - цитирует Клетте. "26 лет после распада RAF государство продолжает эскалацию и донос. Они утверждают, что мы были готовы убивать людей ради денег, чтобы выжить в нелегальности. Для людей из истории революционного левого движения в ФРГ это никогда не было опцией".

Прокуратура обвиняет Клетте в ношении переносного зенитно-ракетного комплекса во время одного из грабежей и утверждает, что все трое подозреваемых были готовы причинить жертвы, если бы это было необходимо. Однако Клетте заявляет: "Напротив: борьба за освобождение - это борьба за мир без жажды денег, свободный от эксплуатации и любой формы угнетения".

Обвинительное заключение против Клетте ожидается осенью

Также существуют ордера на арест Клетте, Штауба и Гарвега по подозрению в причастности к терактам. Они принадлежали к так называемому третьему поколению левых экстремистов Рабочей армии fajкции (RAF). В 1998 году RAF, которая убила более 30 человек, объявила себя распущенной. Адвокат Клетте заявил в среду, что обвинительное заключение против 65-летней женщины будет подано осенью, и тогда региональный суд в Вердене будет ответственен за суд.

Комиссия еще не объявила вердикт по заявке на применение новых правил, относящихся к делу. Несмотря на продолжающееся расследование и обвинения, Клетте утверждает, что она и ее соучастники не были насилием ради финансовой выгоды, а выступали за мир, свободный от эксплуатации и угнетения.

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