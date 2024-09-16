Подозреваемый в покушении на Трампа раскрыт

Человек, вооруженный штурмовой винтовкой, спрятался в кустах возле гольф-клуба Трампа. Персонал службы безопасности заметил дуло ружья и открыл ответный огонь. Этот предполагаемый агрессор был впоследствии задержан и опознан.

ФБР расследует предполагаемую попытку убийства Трампа после его ареста возле его гольф-клуба во Флориде. Республиканская фигура нашла убежище в Паalm-Бич после инцидента. Около 1:30 PM по местному времени (7:30 PM CEST) в воскресенье Секретная служба заметила ствол ружья, выглядывающий из кустов на границе территории. Полиция заявила, что Трамп играл в гольф примерно в 400-500 ярдах (приблизительно 370-460 метров) отсюда во время этого происшествия, как заявил шериф округа Паalm-Бич Рик Брэдшоу.

Когда Секретная служба отреагировала, подозреваемый попытался убежать. Персонал службы безопасности быстро задержал мужчину на близлежащей автостраде. Однако осталось неясным, как и знал ли подозреваемый о сессии гольфа Трампа. Различные американские СМИ позже обнародовали личность подозреваемого. Согласно Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источники в полиции, подозреваемый - 58-летний мужчина из Северной Каролины, недавно переехавший в Гавайи. Однако правоохранительные органы официально не подтвердили эту информацию.

Подозреваемый якобы неоднократно выражал поддержку Украине в ее оборонительной войне против России на платформе X. В дни после российского вторжения в Украину в 2022 году его посты свидетельствовали о склонности к жесткой риторике, сообщает Times. "Я ГОТОВ ПОЛЕТЕТЬ В КРАКОВ И ПОЙТИ НА ГРАНИЦУ УКРАИНЫ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ И УМЕРЕТЬ", - написал подозреваемый, как сообщает газета. В результате его аккаунты X и Facebook были приостановлены. Его посты, казалось, призывали рекрутов для украинской военной кампании. Правоохранительные органы отказались комментировать этот вопрос.

"Я не знаю, что произошло во Флориде, и надеюсь, что все не преувеличено", - цитирует CNN сына подозреваемого. "Он хороший отец и замечательный человек". Fox News сообщает, что подозреваемый имеет судимость.

Расследование возможной попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа во время выборов 2024 года привлекло значительное внимание. В то время как ситуация с безопасностью обострилась, Трамп продолжил свою сессию гольфа возле своего гольф-клуба во Флориде.

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