Подозреваемый в покушении на Трампа якобы написал документ, в котором излагается его стратегия, как утверждает прокурор.

Индивидуум предоставил следственным органам подробности о том, как Райан Уэсли Раут доставил посылку на его адрес, содержащую "боеприпасы, металлическую трубу, разные строительные материалы, инструменты, четыре мобильных устройства и разную корреспонденцию". После обнаружения подозрительного груза, индивидуум якобы осмотрел содержимое посылки.

Одно письмо, адресованное "Миру", гласило: "Это была попытка убийства Дональда Трампа, но я промахнулся. Я израсходовал все свои силы и решимость".

Согласно этой истории, Трамп "разорвал связи с Ираном, как ребёнок, и теперь Ближний Восток в хаосе".

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Раскрытие индивидуумом информации следственным органам вызвало широкий интерес в политической сфере. В свете этих событий дебаты о контроле над оружием в политике набрали обороты.

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