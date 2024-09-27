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Подозреваемый в Калифорнии взорвал суд, якобы, чтобы убить депутатов и судью, указывает обвинение.

Человек, которого подозревали в подрыве самодельного взрывного устройства в суде в Калифорнии, в результате чего пострадало как минимум пять человек и был нанесен значительный ущерб, якобы стремился устранить судей и сотрудников правоохранительных органов, как указано в уголовном обвинении,...

 and  James Williams
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Правоохранители были замечены возле здания суда в Санта Марии, Калифорния, после взрыва,...
Правоохранители были замечены возле здания суда в Санта Марии, Калифорния, после взрыва, произошедшего 25 сентября (среда).

Подозреваемый в Калифорнии взорвал суд, якобы, чтобы убить депутатов и судью, указывает обвинение.

Двадцатилетний Натаниэль Джеймс МакГайр обвиняется в умышленном повреждении здания взрывчатым веществом, как указано в официальных обвинениях.

В среду официальные лица заявили, что инцидент в Санта-Мариа, по-видимому, является единичным случаем, и нет известной связи между МакГайром и терроризмом.

МакГайра содержали под стражей без права на освобождение под залог. CNN в настоящее время пытается получить информацию о его юридической помощи.

МакГайра арестовали в июле подозреваемым в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием, во время которого шерифы конфисковали незарегистрированный, спрятанный и заряженный револьвер, найденный у него в кармане, заявил заместитель шерифа округа Санта-Барбара Крейг Боннер. МакГайру должны были предстать перед судом по этому делу в среду, добавил Боннер.

В соответствии с жалобой, МакГайр бросил сумку в лобби суда в среду, которая взорвалась.

Согласно жалобе, "подозрительное самодельное взрывное устройство состояло из банки с черным порохом с гвоздями, прикрепленными к внешней стороне, обернутыми изолентой".

Шерифский деpute, свидетельствовавший инцидент, задержал МакГайра, когда он пытался сесть в свой автомобиль возле суда, согласно жалобе.

"МакГайр кричал, что правительство отняло у него оружие и что все должны бороться, восстать и бунтовать", - согласно жалобе.

Авторитеты обыскали автомобиль и обнаружили "ружье, винтовку, патроны, подозрительное взрывное устройство и десять коктейлей Молотова", - говорится в жалобе.

Во время допроса МакГайром правоохранительными органами он признался, что его целью было убить дежурных шерифов при прибытии и затем получить огнестрельное оружие из своего автомобиля, чтобы устранить судью, согласно жалобе.

Позже ФБР обыскало жилище МакГайра и обнаружило материалы, используемые для изготовления взрывчатых веществ, как указано.

Чери Моссбург и Цинди фон Кведнов из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

Действия МакГайра вызвали обеспокоенность в сообществе о нашей безопасности. Несмотря на то, что он находится под стражей, важно внимательно следить за его делом.

Понимаю. Вот перефразированный текст:

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