- Подозреваемый остается в больнице после взрыва в мясной лавке.

После пожара в мясной лавке в Берлине-Гезундбруннен двое подозреваемых вернулись на улицы, сообщает полиция. На данный момент недостаточно доказательств для их задержания. Младшему из них, 16 лет, по-прежнему требуется медицинская помощь из-за ожогов, подтвердил представитель полиции. Мотивы подозреваемых не уточняются.

Полиция арестовала 16-летнего подростка и его предполагаемого сообщника, 19-летнего юношу, вскоре после пожара во вторник утром. Их подозревают в поджоге, а также в незаконных уличных гонках, вождении без водительских прав и нарушении законов о наркотиках.

По словам полиции, свидетель утверждает, что видел, как младший подозреваемый вышел из здания перед взрывом и сел в ожидающий автомобиль. Оповещенная полиция нашла машину и преследовала ее. Это привело к погоне на высокой скорости, которая закончилась в районе Маркишес Виртель с арестом двоих молодых людей.

Свидетельские показания о младшем подозреваемом привели полицию к дальнейшему расследованию, в результате которого они смогли найти и задержать его и его сообщника.

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