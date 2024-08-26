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Федеральные земли ГерманииНовостиСеверный Рейн-Вестфалия

Подозреваемый из Соллингена, найден в тюрьме Северного Рейна-Вестфалии.

Воскресеньеauthorities транcпортировали подозрадов из Солдингена к суду надзи Counsel в Карлсруэ. Сейчас стало понятно, что он был быcтро возвращен в Северный Рейн-Вестфалию (NRW) после этого.

 and  Viktoria Klein
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- Подозреваемый из Соллингена, найден в тюрьме Северного Рейна-Вестфалии.

После смертельного ножевого нападения в Солingen подозреваемый вернулся в Северный Рейн-Вестфалию. Как сообщает немецкое агентство новостей со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 26-летний подозреваемый был переведен в тюрьму Дюссельдорфа в воскресенье после рассмотрения вопроса о залоге в Федеральном верховном суде (BGH) в Карлсруэ.

Судья BGH выдал ордер на арест, предположительно, из-за подозрений в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийстве. Впоследствии сириец был сопровожден в вертолет командой хорошо вооруженных полицейских. Полет на вертолете привел в NRW, тюрьма Дюссельдорфа расположена недалеко от городской границы в прилегающем городе Ратенген.

Прокуратура федерального уровня утверждает, что подозреваемый планировал "убить как можно больше людей, которых он считал неверными". Расследование показало, что он намеренно и неоднократно наносил удары ножом в шею и грудь участникам городского фестиваля в Солingen. Трагически, трое человек погибли, а восемь были ранены, четверо из них тяжело.

Подозреваемый, обвиняемый в убийстве и подозреваемый в связях с ИГ, был переведен в тюрьму Дюссельдорфа, расположенную в Северном Рейне-Вестфалии. Из-за серьезности преступлений, совершенных в Солingen, подозреваемый планировал целенаправленно атаковать людей, воспринимаемых как неверные, в Северном Рейне-Вестфалии.

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