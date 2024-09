Подозреваемое российское судно, которое, как полагают, перевозило иранские баллистические ракеты, было замечено в порту Каспийского моря.

Корабль, известный как "Порт Оля 3", был замечен компанией Maxar Technologies на спутниковых снимках, сделанных 4 сентября в порту Оля в Астрахани. Ранее он был зафиксирован в иранском порту Амирабад 29 августа на основе данных слежения за судами. В какой-то момент после этого судно выключило свой транспондер.

Министерство финансов США объявило во вторник, что Министерство обороны России использовало "Порт Оля 3" для перевозки КРБМ (ближнебойных баллистических ракет) из Ирана в Россию.

Согласно заявлению Министерства финансов, которое также ввело санкции против "Порт Оля 3" и других судов, а также нескольких иранских лиц, "К концу сентября 2024 года Россия получила первую партию КРБМ (ближнебойных баллистических ракет) из Ирана".

Как сообщает CNN, Иран поставил России короткоранговые баллистические ракеты для использования в конфликте против Украины, что является существенным увеличением поддержки Ирана Россией.

Военные отношения между Ираном и Россией укрепились с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Иран предоставил России тысячи "Шахедов" ударных дронов, а согласно данным американских официальных лиц, даже построил завод по производству дронов внутри России.

Спутниковые снимки появились на день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Лондоне во вторник, что американские власти считают, что российская армия получила партии иранских баллистических ракет Fatah-360 и "вероятно, использует их против украинцев в течение ближайших недель".

Fatah-360 имеет максимальную дальность 75 миль (120 километров) и может нести полезную нагрузку 330 фунтов (150 килограммов). Хотя полезная нагрузка меньше, чем у многих российских авиационных бомб, она будет полезна для attaque позиций украинских передовых позиций с большого расстояния, и как баллистическая ракета, будет гораздо сложнее перехватить.

Институт изучения войны (ISW) оценил, что "российские силы, вероятно, будут использовать поставляемые Ираном ракеты для атаки украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в ближайшие месяцы".

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагичи опроверг утверждения о поставках баллистических ракет России, заявив в Twitter, что "Вновь США и Е3 (Великобритания, Франция и Германия) действуют на основе ошибочной разведки и ложной логики. Иран не поставлял баллистические ракеты России. Точка".

Министерство иностранных дел Украины вызвала иранского Charge d'affaires Шахриара Амузегара на этой неделе в связи с сообщениями о поставках баллистических ракет в Россию. Амузегара предупредили о "катастрофических и необратимых последствиях" для украинско-иранских отношений, если сообщения окажутся правдой.

Украинские официальные лица, опрошенные CNN, отказались от дальнейших комментариев по этому вопросу.

ISW – вашингтонский think-tank – отметил, что Иран ранее перевозил оружие из портов Амирабад и Анзали на Каспийском море в Астрахань. "Порт Оля 3" совершил более дюжины зафиксированных визитов в два иранских порта в этом году. К 6 сентября он отправился в очередное путешествие.

Блинкен отметил во вторник, что США "приватно предупредили Иран, что этот шаг будет радикальным эскалациям".

Он заявил, что несколько российских военных персонала были обучены в Иране для использования Fatah-360, и его поставка "позволяет России использовать больше своего арсенала для целей, которые находятся дальше от линии фронта, в то время как новые ракеты, которые она получает от Ирана, будут использоваться для целей ближнего действия".

CNN сообщили американские официальные лица, что переговоры России о приобретении близкодействующих баллистических ракет у Ирана начались уже в сентябре прошлого года, когда тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу посетил Иран, чтобы увидеть близкодействующие баллистические ракетные системы Корпуса стражей исламской революции "Абабиль".

"В свою очередь, Россия делится технологиями, которые ищет Иран. Это двухсторонняя улица, в том числе по ядерным вопросам, а также некоторые космические данные", – добавил Блинкен во вторник.

Остается неясным, повлияет ли поставка Ираном баллистических ракет, способных запускаться с территории России против целей в Украине, на решение США и европейских союзников ослабить ограничения на использование Украиной своих ракет против более широкого круга целей в России.

Американские HIMARS ракеты иногда используются Украиной против целей, расположенных на расстоянии 60-80 километров внутри России. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал своих союзников предоставить большую свободу для развертывания западных ракет против целей внутри России.

Эта тема, скорее всего, будет обсуждаться на встрече в Вашингтоне в пятницу между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Виктория Буценко, Наташа Бернштейн и Килли Этвуд внесли вклад в этот отчет.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу эскалации tensions между Россией и Украиной, в частности, по поводу предполагаемой передачи близкодействующих баллистических ракет из Ирана в Европу, в частности, в Россию.

despite Russia's denial, satellite evidence and international reports suggest that Iranian missiles are being deployed in Europe, potentially posing a threat to European stability.

