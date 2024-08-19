Подлинный уровень угрозы, представляемой коричневым пауком-отшельником, в частности, находится под следствием.

Опасения по поводу смертельного коричневого паука-реклаза набирают обороты в Италии после двух смертельных укусов

В быстром темпе два мужчины в Италии умерли после укусов коричневого паука-реклаза, Loxosceles rufescens. Этот вид паука в основном встречается в регионе Средиземноморья, в частности в популярных туристических направлениях, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция и Турция. В связи с тем, что лето в самом разгаре, растет озабоченность по поводу коричневого паука-реклаза. Но насколько опасен этот, казалось бы, крошечный зверь, размер которого составляет всего 7,5-9 миллиметров в зависимости от пола?

Хотя коричневый паук-реклаз имеет сильное ядовитое вещество, Maurizio Soave, директор токсикологического центра больницы Gemelli в Риме, считает, что страх перед его укусом преувеличен. Как правило, укусы паука безболезненны, но позже может появиться зуд и дискомфорт. Вокруг места укуса также могут появиться покраснение и небольшие гнойники через несколько часов. Однако паук может ввести бактерии в ткань, что может привести к серьезным инфекциям и осложнениям. Soave советует быть осторожным в таких случаях.

При инфекции может развиться медленно растущая некроз вокруг места укуса, повреждающая ткань и создающая глубокие труднозаживающие раны. Может последовать тяжелая инфекция, даже сепсис. Однако Soave подчеркивает, что такие случаи крайне редки. В большинстве случаев укус не вызывает осложнений. Серьезные проблемы чаще всего возникают из-за сопутствующих заболеваний, таких как диабет или аллергии. Эксперты считают, что дети и пожилые люди также более восприимчивы.

Смертельные укусы в Италии

В июле 52-летний мужчина на Сицилии был укушен коричневым пауком-реклазом и в конечном итоге скончался от полученных травм. Головокружительные заголовки появились снова, когда 23-летний молодой человек в южном регионе Апулия умер в субботу от септического шока и отказа органов после укуса паука за месяц до этого.

Как правило, коричневый паук-реклаз, часто встречающийся в норах и предпочитающий сухую почву, считается довольно мирным. Он атакует только тогда, когда чувствует угрозу. После укуса эксперты рекомендуют промыть рану водой с мылом. Если появился сильный зуд или покраснение, может помочь кортикостероидная мазь или антибиотики.

Несмотря на опасения по поводу распространения смертельного коричневого паука-реклаза в Италии, важно отметить, что образование об этом виде паука может помочь уменьшить страх. Понимание его поведения, такого как миролюбие и атака только тогда, когда чувствует угрозу, может успокоить. Кроме того, знание правильных шагов после укуса, таких как промывание раны водой с мылом или обращение к врачу, если симптомы ухудшатся, может предотвратить возможные осложнения.

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