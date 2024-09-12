Подержанный пакет блюд в McDonald's по цене 5 долларов будет доступен до декабря

Макдональдс из Чикаго в июне представил предложение "Ужин за $5", которое изначально планировалось как ограниченное по времени акция на месяц. Однако из-за высокой популярности акцию продлили, и в июле компания подтвердила, что большинство их ресторанов будут предлагать это предложение до августа.

Предложение включает в себя выбор между сэндвичем McChicken или чизбургером McDouble, небольшими картофельными чипсами, 4 кусочками куриных наггетсов и небольшим напитком.

В прошлом Макдональдс гордился своей способностью повышать цены на меню без ущерба для продаж. Однако клиенты стали более экономными, реже посещают рестораны и тратят меньше, когда делают это. Ранее в этом году Макдональдс сообщил о более низких, чем ожидалось, продажах в США. Генеральный директор Крис Кемпчински признал эту тенденцию, отметив, что "еда дома стала более выгодной".

Аналогичным образом, Starbucks, Burger King и Wendy's сообщили о снижении посещаемости и ответили на это, предлагая клиентам низкоценовые комплексные обеды по доступной цене.

Джо Эрлингер, президент Макдональдс в США, сказал: "Вместе с нашими франчайзи мы стремимся сохранить наши цены как можно более доступными, и именно поэтому мы удваиваем наши усилия по созданию возможностей для экономии".

Макдональдс также объявил о серии осенних предложений, в том числе чизбургеры за $0,50 в Национальный день чизбургера 18 сентября и сэндвич McCrispy за $2 в Национальный день жареного куриного сэндвича 9 ноября.

Стратегия ведения бизнеса Макдональдса заключается в поддержании доступных цен для привлечения клиентов в ответ на тенденцию к более редкому посещению ресторанов и меньшим тратам. Из-за успеха предложения "Ужин за $5" Макдональдс принял решение продлить его доступность за пределами первоначального ограниченного периода времени.

Примечание: CNN's Jordan Valinsky также принимал участие в создании этого отчета.

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