Подготовки, которые проводятся израильскими вооруженными силами для потенциальной наземной операции в Ливане, согласно заявлению лидера армии.

Самолеты пролетают над головой, мы атаковали весь день, - сообщил военный начальник Израиля, Херци Халеви, солдатам, стоящим у северной границы с Ливаном.

"Это для того, чтобы подготовить почву для вашего возможного входа и еще больше ослабить "Хезболлу", - объяснил Халеви.

Целью вторжения является возможность для десятков тысяч израильтян, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов на границе в северной части страны, вернуться, заявил Халеви.

"Для этого мы готовим план маневра", - сказал он. "Это означает, что ваши военные ботинки, ваши тактические ботинки, ступят на вражескую территорию, в деревни, которые "Хезболла" превратила в большие военные базы".

Вход в Ливан продемонстрирует им силу хорошо подготовленной, умелой и закаленной в боях силы, раскрыл Халеви.

Эти комментарии последовали за эскалацией Израилем воздушных ударов в Ливане и сбитым ракетой, которую "Хезболла" утверждала, что направила на штаб-квартиру "Моссада" возле Тель-Авива - впервые "Хезболла" пыталась проникнуть так глубоко на израильскую территорию.

Ранее армия обороны Израиля объявила о мобилизации двух резервных бригад из-за конфликта с "Хезболлой". На севере главный генерал Израиля, Ори Гордин, предупредил военных быть полностью готовыми к маневрам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не успокоится, пока жители севера не смогут вернуться в свои дома.

"Я не могу раскрыть все, что мы делаем, но я могу заверить вас: мы твердо привержены цели безопасно вернуть наших жителей севера домой", - сказал Нетаньяху, в то время как Израиль наносит агрессивные авиаудары по целям "Хезболлы" в Ливане.

"Мы наносим удары по "Хезболле", которых они не ожидали. Мы делаем это силой, мы делаем это хитростью. Позвольте мне заверить вас, мы не успокоимся, пока они не вернутся домой", - добавил он.

Израиль значительно усилил свои удары по целям "Хезболлы" в Ливане на этой неделе, переключив внимание с почти годовалого конфликта с "Хамас" в Газе.

На прошлой неделе Израиль четко обозначил возвращение жителей севера как цель войны. На следующий день взрывы потрясли пейджеры, принадлежащие боевикам "Хезболлы" по всей Ливане. На следующий день взорвались и рации "Хезболлы". Двойные атаки убили многих и ранили тысячи.

Израиль не взял на себя ответственность за атаки, но все же взял на себя ответственность за авиаудар в южном Бейруте на следующий день, в результате которого был убит лидер-Radwan Force "Хезболлы" Ибрагим Акил. На этой неделе еще один авиаудар в Бейруте унес жизнь Ибрагима Кубайси, старшего официального лица "Хезболлы", отвечающего за ракетные подразделения группы.

С трудом оправляясь от самых серьезных ударов по своей военной структуре в истории, "Хезболла" ответила, запустив сотни ракет в Израиль за последнюю неделю. Однако беспощадные эскалации Израиля, похоже, заставили группу отступить.

"Вы войдете сильнее и гораздо более опытнее, чем они", - сказал Халеви солдатам в среду. "Вы войдете, разрушите врага там и полностью уничтожьте их инфраструктуру. Это действия, которые позволят нам безопасно вернуть жителей севера позже".

Военная операция в Ливане направлена на ослабление присутствия "Хезболлы" в Среднем Востоке, как объяснил Халеви. Армия обороны Израиля целенаправленно наносит удары по военным базам "Хезболлы" в Ливане из-за их близости к израильским границам.

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