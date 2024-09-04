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Подготовка к выборам в Бранденбурге: укрепление политического умеренного сектора

До выборов в ландтаг Бранденбурга лидер ХДС Мерц обсуждает выводы из значительных успехов AfD и BSW в Саксонии и Тюрингии. Он не видит кризиса для своей партии на горизонте.

 and  Ann Bradley
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Глава ХДП Фридрих Мерц обсуждает в интервью dpa, проведенном за 2,5 недели до выборов в ландтаг...
Глава ХДП Фридрих Мерц обсуждает в интервью dpa, проведенном за 2,5 недели до выборов в ландтаг Бранденбурга, выводы, сделанные на основе значительных побед АФД и БСВ на выборах в Саксонии и Тюрингии.

- Подготовка к выборам в Бранденбурге: укрепление политического умеренного сектора

Глава ХДС Фридрих Мерц, комментируя успешные выборы для AfD и альянса Сахры Wagenknecht в Саксонии и Тюрингии, подчеркивает необходимость укрепить политический центр перед выборами в Бранденбурге. Общаясь с избирателями в Бранденбурге, Мерц сказал: "Внимательно следите за тем, что происходит в Тюрингии и Саксонии. Убедитесь, что есть четкие политические большинство на централистском спектре". Выступая перед немецким пресс-агентством в Берлине, Мерц выразил эту точку зрения.

В настоящее время в Бранденбурге СДПГ возглавляет Министр-президент Диетмар Вайдке и, похоже, не затронута пятипроцентным барьером. Мерц также подчеркнул: "СДПГ имеет роль в обеспечении стабильных политических большинств на централистском спектре в будущем". По опросам, СДПГ находится на 20% в Бранденбурге, ХДС на 19%. AfD составляет около 24%, а BSW - 17%.

Мерц не ожидает раскола ХДС

На вопрос, ожидает ли он раскола ХДС из-за предстоящих переговоров с BSW и потенциально Левой партией в Саксонии и Тюрингии, Мерц ответил: "Нет, не обязательно. Медиа иногда это подразумевают, но партия очень ясна и полностью единодушна в этих вопросах". Он добавил: "Было много согласия между нами, саксонцами, тюрингами и всеми нами".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer и лидер ХДС в Тюрингии Марио Voigt явно выразили свои позиции, сказал Мерц. "Я полностью доверяю им обоим ответственно справиться с этим поручением, данным избирателями". Если внутри земельных ассоциаций возникнут трудности или будут призывы к переговорам с AfD, Мерц сказал: "Я не вижу необходимости в моем вмешательстве в настоящее время".

"Избегая нежелательных советов из западного комфортной зоны"

Мерц признал беспокойство многих в западной ХДС по поводу текущих дискуссий в Тюрингии и Саксонии. "Но мы, как ХДС, должны принять это и не давать нежелательных публичных советов из нашего комфортного западного положения", - сказал он.

Что касается рекомендации Креtschмера воздерживаться от использования термина "огнезащитная стена" в отношении AfD, Мерц сказал: "Термин 'огнезащитная стена' никогда не был частью нашего лексикона. Это всегда был навязанный термин извне". Он уточнил: "Мне не нужно дистанцироваться от термина, который я не вводил сам". Креtschмер argued, что AfD эксплуатирует термин "огнезащитная стена", чтобы позиционировать себя как жертву, что находит отклик у некоторых избирателей.

ХДС добилась результатов в воскресенье, которые вдвое превышают результаты всей коалиции "светофор", подчеркнул Мерц. Таким образом, ХДС несет ответственность за обеспечение стабильных правительств, способных решать местные политические вопросы. Это ясно: "Нет коалиции с AfD, нет сотрудничества с AfD, и то же самое относится к Левой партии".

BSW по сути является "загадкой" для ХДС, сказал Мерц. Сейчас вопрос в том, готовы ли избранные члены участвовать в разумном формировании правительства. Мерц объяснил, добавив: "Это вопрос, который должен быть отвечен в Дрездене и Эрфурте, а не в Берлине". Переговоры могут занять несколько недель, и коалиции еще не материализовались.

Wagenknecht не будет участвовать в любом правительстве, подтвердил Мерц. Он выразил мнение, что основатель BSW "Wagenknecht не будет заниматься мелкой политикой в землях. Wagenknecht никогда не участвовала в таких делах в федеральной политике тоже". Она "всегда работала на более высоком уровне. Она никогда не работала в правительстве или парламенте по-настоящему".

Мерц подчеркнул важность поддержания политических большинств на централистском спектре, упомянув роль СДПГ в Бранденбурге, сказав: "СДПГ имеет роль в обеспечении стабильных политических большинств на централистском спектре в будущем". Кроме того, говоря о позиции ХДС с BSW и потенциально Левой партией в Саксонии и Тюрингии, Мерц сказал: "Я не вижу необходимости в моем вмешательстве в настоящее время".

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