- Подготовка к неблагоприятным обстоятельствам и другие выводы из выборов

Следуя за земельными выборами в Саксонии и Тюрингии, политические воды в обоих землях и по всей стране становятся бурными. Коалиция в Берлине, известная как "коалиция светофора", остается на плаву, но выглядит потрясенной и озадаченной. В Дрездене и Эрфурте начинается поиск большинств. Пять ключевых тем сейчас выходят на первый план:

Состав политических партий меняется

ХДС отказывается от сотрудничества с Левыми или АФД. Также она неохотно сотрудничает с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (АСВ) на условиях последнего. Однако из-за сложных результатов выборов в Тюрингии и Саксонии необходимы новые конфигурации, чтобы избежать застоя и невыполнимости. ХДС придется подумать, готова ли она сотрудничать с Левыми, как предлагает политический scientist Оливер Лембке из Дойче Прессе-Агентуры в Эрфурте. Однако это снова поднимет вопрос о firewall против АФД.

Только время покажет, будет ли коалиция из разных партий работать более прагматично, чем коалиция светофора в Берлине, которая столкнулась со своей самовозведенной преградой в ночь выборов: СДПГ в однозначных цифрах, Зеленые преодолели 5-процентный барьер, FDP не видно. Левые тоже потерпели неудачу, хотя федеральный бизнес-менеджер Катина Шуберт в воскресенье вечером заявила, что их партия "точно не вымерла".

Лембке считает две земельные выборы "поворотным моментом": "Эти выборы выразили недовольство западнодominated партией и коалицией светофора". Кажется, многое находится в движении.

АФД может стать препятствием

АФД является крупнейшей партией в Тюрингии и хочет править как победитель. Она также добилась рекордного результата около 30% в Саксонии. Однако никто не хочет формировать коалицию с АФД, которую конституционные защитники считают правой экстремистской в обеих землях. Партия считает это "игнорированием воли избирателя", как выразилась федеральный председатель Алиса Вайдель. Председатель АФД в Тюрингии Björn Höcke сказал: "Вы не можете обойти нас, если хотите стабильные условия для Тюрингии. Без АФД нет стабильности для Тюрингии".

АФД в Тюрингии может получить так называемое блокирующее большинство впервые, по крайней мере, в Тюрингии. Поскольку она получает более трети мест в земельном парламенте, она может заблокировать решения, требующие двух третей большинства, такие как избрание конституционных судей или глав государственных аудиторов.

Хёкке в воскресенье вечером отказался от возможности блока АФД, предпочтя говорить о "формирующем большинстве", и они "точно не хотят злоупотреблять им", заявил лидер АФД.

Популизм приносит успех - или близость к народу?

Популистские нападки АФД и АСВ в Тюрингии и Саксонии оказались успешными. Они обвиняют установленные партии в ведении политики "в ущерб народу" и призывают к свежему старту. Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer также собрал голоса, держась на расстоянии от Берлина - в этом случае от штаб-квартиры ХДС - и сохранил свою долю голосов.

Креtschмер выступал за "заморозку" войны в Украине и лимит на прием беженцев в то время, когда такие идеи не пользовались популярностью в штаб-квартире партии. Эти вопросы, важные на востоке, также продвигал председатель АСВ Сахра Wagenknecht. К счастью для обоих, правительство земли не отвечает за эти вопросы.

"Оскорбление людей всегда было частью демократии", - сказал недавно в подкасте ARD политический scientist Ганц Vorländer. Популизм становится опасным, когда подрываются демократические институты. Вероятно, эту тонкую грань испытают другие политики как формулу успеха. По крайней мере: явка избирателей в обеих землях была значительно выше, чем в 2019 году, с почти три четверти избирателей, проголосовавших.

Протесты не смогли сдержать АФД

За несколько дней до выборов тысячи людей в Дрездене и Эрфурте протестовали против правоэкстремизма. В воскресенье вечером около 400 граждан собрались перед земельным парламентом в Эрфурте, чтобы протестовать против роста АФД. Эти протесты не смогли сдержать АФД, равно как и озабоченность, выраженная церквями или экономическими ассоциациями. Партия добилась рекордных результатов в Тюрингии и Саксонии, хотя, возможно, они были бы немного ниже без контрпротестов.

Поляризация между сторонниками АФД и их противниками не ослабевает. Топ-кандидату АФД Хёкке достаточно было упомянуть несколько фраз, таких как "бред сумасшествия" или "велосипед для груза", чтобы взбудоражить своих сторонников на митинге в Эрфурте, и эмоции накалились. Как обе стороны найдут общий язык, остается неясным.

Настоящий тест для СДПГ - в Бранденбурге

Через три недели, 22 сентября, состоятся выборы в Бранденбурге. Политическая конъюнктура в Тюрингии и Саксонии может повлиять на них - избиратели могут потребовать немного больше стабильности. Однако это третье восточное земельное голосование имеет центральное значение для правящей партии СДПГ, поскольку она защищает пост министра-президента Диетмара Войдке в Бранденбурге, в отличие от Тюрингии и Саксонии.

Если ситуация ухудшится, мы можем стать свидетелями ожесточенного внутреннего конфликта в СДПГ, который может даже коснуться федерального канцлера Олафа Шольца. Об этом косвенно заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert в ночь выборов. Как главе правительства, Шольцу чаще всего приписывают восприятие того, как управляется Берлин, сказал он в интервью ZDF. "Я часто встречаю людей в двух землях, которые недовольны этим".

СДПГ предстоит серьезное испытание на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга, где они намерены удержать пост министра-президента Диетмара Вайдке. Результат в Бранденбурге может быть beeinflusst политической нестабильностью в Тюрингии и Саксонии, где избиратели могут искать больше стабильности.

Успех AfD в Тюрингии и Саксонии, несмотря на протесты и обеспокоенность различных общин, свидетельствует о их стойкости и сохраняющемся разделении между их сторонниками и противниками.

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