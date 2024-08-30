Подготовка к массовой вакцинации детей против полиомиелита в Газе

В полосе Газы разрабатываются планы масштабной кампании вакцинации против полиомиелита, направленной на детей. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), все заинтересованные стороны якобы дали "предварительные обещания в отношении локальных гуманитарных перемирий", что эквивалентно кратковременным перемириям. Эта кампания начнется в воскресенье. С 6 утра до позднего вечера будут проводиться вакцинации, как заявил представитель ВОЗ в оккупированных территориях Рик Пиперкорн. Ожидается, что вакцину получат около 640 000 детей в возрасте до 10 лет, что требует двух доз с интервалом в четыре недели. Будет создано около 380 иммунизационных центров, а также будет работать 270 мобильных команд. Более 2200 волонтеров были обучены для введения вакцины.

Цель ВОЗ - вакцинировать более 90% этих детей в рамках этой инициативы. Такое высокое покрытие необходимо, чтобы остановить распространение вируса. Полиомиелит - это высоко заразное и разрушительное заболевание, которое может привести к пожизненному параличу и даже смерти, в основном у детей. К сожалению, лекарства от него нет.

Массовая кампания вакцинации против полиомиелита в полосе Газы ВОЗ направлена на вакцинацию более 90% детей, что является обязательным для предотвращения распространения вируса. Все больше стран во всем мире поддерживают массовые кампании вакцинации для борьбы с полиомиелитом, признавая его разрушительные последствия.

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