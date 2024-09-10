Подготавливают ли ваши дети к университетской жизни?

(CNN) — Студенты университетов несут тяжёлый груз, отправляясь в путь своего академического путешествия этой осенью; это не только обычные принадлежности для колледжа, которые они тащат с собой. Многие родители могут беспокоиться о благополучии своих детей.

Помимо борьбы с обычным домашним давлением, нагрузками в школе и конкуренцией за поступление в колледж, студенты уже несколько лет сталкиваются с давлением соцсетей, тревогой об изменении климата, отработкой процедур в случае стрельбы в школе и недавними разделительными протестами в связи с палестино-израильским конфликтом, известным как война в Газе.

Кроме того, студенты испытали значительные личные, эмоциональные, образовательные, семейные и финансовые потери из-за пандемии COVID-19.

В результате эксперты в области психического здоровья объявили национальную катастрофу в области психического здоровья молодёжи в 2021 году. Хотя с тех пор ситуация улучшилась, но, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она всё ещё далека от идеальной.

В недавнем интервью на подкасте CNN "В погоне за жизнью" психолог доктор Нэнс Рой рассказала главному медицинскому корреспонденту CNN доктору Санджею Гупте о трудностях, с которыми сталкиваются студенты.

Рой является главным клиническим директором фонда JED, некоммерческой организации, посвящённой эмоциональному благополучию подростков и молодых взрослых, и ассистент-профессором клинической кафедры психиатрии Йельской медицинской школы.

Рой объяснила, что молодые люди растут в мире, который подвергает их воздействию пугающих факторов окружающей среды, таких как стрельба в школах, преступления на почве ненависти, политическая поляризация, финансовая неопределённость и войны.

"У них ещё не было периода стабильности, в котором они могли бы разобраться с конфликтами, с которыми они сейчас сталкиваются, и проблемами, которые они испытывают. Это их повседневная реальность", - отметила Рой.

Однако Рой не теряет надежды. "Многие сейчас говорят о психической катастрофе среди молодёжи. Я бы хотела перефразировать это. ... 'Катастрофа' - трудное слово, потому что оно suggerest, что нет надежды, а на самом деле она есть", - сказала она.

Главной проблемой, с которой сталкиваются студенты, является также основная проблема общества, по словам Рой.

"Мы видим, что одиночество является самой большой проблемой для первокурсников. Если подумать, это имеет смысл, правда? Они уезжают из своих безопасных мест, покидают свои семьи, друзей и связи", - сказала Рой. Она отметила, что установление значимых отношений требует времени. "Они должны научиться самостоятельно ориентироваться впервые. Им нужно установить свой собственный распорядок и структуры. Все не так, как в школе, когда они живут дома", - добавила она, признавая, что некоторые школы преуспевают в предоставлении возможностей для общения в естественной, неструктурированной обстановке.

Что касается восстановления после пандемии, Рой подчеркнула, что люди обычно не сразу возвращаются к нормальной жизни после окончания катастрофического события. "Проходит годы, прежде чем люди смогут справиться с ... травмой, которую они испытали, с разрушениями. Так что пандемия не отличается. Просто потому, что пандемия, как мы говорим, "кончилась", не значит, что все вернулись к норме", - сказала она.

"Нам нужно дать людям, особенно молодым людям, возможность восстановиться, чтобы они могли возобновить обучение навыкам, которые стали ржавыми, и снова включиться в мир", - отметила Рой. "Мы работаем со школами, чтобы напомнить им быть внимательными к проблемам, с которыми сталкиваются студенты, и помочь им справиться, а не игнорировать их".

Как студенты (и их "напряжённые" родители) могут перейти в университет, сохраняя хорошее психическое здоровье? Рой предлагает пять советов для семей:

Ожидайте смешанные эмоции

Переход или возвращение в университет может вызвать как возбуждение, так и тревогу. Рой советует составить расписание, включающее как время для учёбы, так и для отдыха и социального общения, чтобы облегчить адаптацию. "Попробуйте выйти на люди - может быть, это присоединиться к клубу, братству или сестринству, или организации волонтёров", - посоветовала она.

Ожидайте подводных камней. Будьте терпеливы к себе, если адаптация займёт больше времени, чем вы ожидали.

Понимайте, что отношения меняются

Отношения с членами семьи и друзьями часто меняются во время учёбы в университете. "На это требуется время и терпение, чтобы приспособиться к новым границам и динамике отношений", - сказала Рой. "Студенты постепенно станут более самостоятельными, а родители будут поддерживать со стороны".

Одновременно важно, чтобы родители оставались доступными, а студенты признавали, что нормально просить помощи, когда она нужна.

Верьте в себя

Приспособление к новым жилым, социальным или академическим условиям может быть сложным, но не всегда это повод для профессиональной помощи. "Часто то, что нужно, - это заботливая, эмпатичная поддержка и время, чтобы справиться с взлётами и падениями университетской жизни", - сказала Рой.

При балансировке родительских тревог с реальностью своих детей родители должны постараться различать свои опасения и реальность своих детей. Подход к разговорам с пониманием и эмпатией поможет молодым людям почувствовать, что их услышали и поддержали.

"Самопомощь - это не то, что происходит само по себе", - отметила Рой. "Вы должны убедиться, что получаете достаточно сна, правильно питаетесь, занимаетесь спортом и практикуете осознанность, а также находите время для развлечений. Все это поможет вам лучше справляться с жизненными трудностями".

Установить самопомощь в привычку может быть трудно для кого угодно, особенно когда вы пытаетесь приспособиться к новым обстоятельствам, объяснила Рой. Она посоветовала потратить некоторое время на то, чтобы понять, что самопомощь значит для вас лично, и создать план, чтобы достичь этих целей.

Изучите доступные вам campus-услуги

Узнайте, какие системы поддержки доступны на вашем кампусе, такие как финансовая помощь, академическая помощь, услуги доступности, медицинские услуги и консультационные услуги, посоветовала Рой.

Если у вас есть какие-либо предшествующие физические или психические заболевания, важно заранее связаться со службой здравоохранения или консультацией, чтобы составить план лечения, независимо от того, находится он на кампусе или за его пределами. Так у вас будут все необходимые ресурсы до того, как начнется академическое давление.

Обратите внимание, что эти услуги предназначены для оказания помощи или совета, если вам нужен. Они могут действительно обогатить ваш студенческий опыт.

Если вам нужна дополнительная помощь за пределами кампуса, Рой советует обратиться к хабу Ready to Go от JED, который предлагает ресурсы для студентов и их родителей или опекунов, чтобы помочь им справиться с переходом в колледж.

Не стесняйтесь просить о помощи, если она вам нужна, - подчеркнула она.

Надеемся, что эти пять советов помогут подготовить вашу семью к плавному переходу в студенческую жизнь. Послушайте полную серию здесь. И присоединяйтесь к нам на следующей неделе в подкасте Chasing Life, когда мы разберем новые правила выноса мяча в НФЛ и почему они должны сделать футбол безопаснее.*

В этом отчете принимал участие Джесси Римедиос из CNN Audio.

Студенты могут обнаружить, что их психическое здоровье страдает в результате перехода в университет, когда они адаптируются к новым условиям жизни, социальным динамикам и академическим вызовам. Чтобы поддерживать хорошее психическое здоровье, Рой советует составить сбалансированный распорядок дня, включающий время для расслабления и социального общения, понимая, что отношения могут измениться в это время, верить в себя и обращаться за помощью, когда она нужна, практиковать самопомощь и использовать ресурсы кампуса, такие как медицинские и консультационные службы. Родители также могут поддержать своих детей, подходя к разговорам с пониманием и сочувствием и поощряя режимы самопомощи.

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