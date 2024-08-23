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Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.

В субботу, тренер Манchéя Хильдманн испытывает отличные чувства. Во многом, как он пытался проигнорировать их во время памятного Кубка во вторник.

 and  Melissa Williams
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- Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.

Тренер Саша Хильдманн имеет полную занятость на этой неделе, с двумя важными матчами, в том числе домашней встречей против его бывшей команды 1. FC Kaiserslautern. "У нас впереди сложный период, но мы готовы к этому. Рады домашней игре против Кайзерслаутерна", - признался Хильдманн в полдень.

Для бывшего игрока Кайзера, это не обычная игра. "Важно оставить все эмоции в стороне. У нас был напряженный период, с множеством требований", - сказал Хильдманн, теперь тренер Преussen, в полдень. Несмотря на свои прошлые связи, он пообещал: "К завтрашнему дню я буду полностью сосредоточен на тренерском мостике, стремясь добыть три очка для своей команды".

Хильдманн когда-то носил футболку FCK и возглавлял команду в качестве главного тренера, прежде чем перейти в Мюнстер.

Несмотря на свои предыдущие связи с 1. FC Kaiserslautern, Хильдманн подчеркнул важность концентрации, сказав: "Завтра я буду полностью сосредоточен на тренерском мостике, стремясь к победе, чтобы повысить наш счет очков". В настоящее время, в своем тренерском пути с Preußen Münster, он признал: "Подчеркивание единства и мотивации нашей команды будет критически важно для достижения положительного результата против моей бывшей команды".

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно