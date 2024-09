Поддержка Тейлор Свифт Камалы Харрис имеет значение

Тайлер Свифт, поддерживая Харрис и призывая к регистрации избирателей, может оказать некоторое влияние, но оно, скорее всего, не будет таким значительным, как некоторые ожидают. Тем не менее, Харрис и Демократическая партия сталкиваются с трудностями в привлечении молодых избирателей и продвижении регистрации избирателей, поэтому они примут любую помощь, которую смогут получить.

На данный момент, в среду в 14:00, более 330 000 человек были перенаправлены с Instagram Тайлер Свифт на Vote.gov, согласно данным Администрации по делам общего управления, которая управляет сайтом. Анализ трендов Google показал резкий рост поисковых запросов о регистрации избирателей после поста Свифт, как сообщает расследование The Washington Post.

Стоит отметить, что в 2023 году, когда Тайлер Свифт призывала к регистрации избирателей, также наблюдался рост регистраций. В тот день регистрации увеличились на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к 35 252 новым регистрациям по всей стране.

Однако эти цифры невелики. Если предположить, что все, кто перешли по ссылке на Vote.gov Свифт, в конечном итоге зарегистрировались и проголосовали, это составило бы примерно 0,2% от явки на выборах 2020 года. Конечно, не все, кто перешли по ссылке, обязательно зарегистрируются и проголосуют.

Кроме того, Республиканская партия в последние годы сокращает разрыв с зарегистрированными демократами в нескольких ключевых штатах. Давайте посмотрим на последние данные о регистрации избирателей, представленные официальными лицами в Аризоне, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании – всех этих штатах избиратели могут зарегистрироваться по партии.

Республиканцы увеличили свой перевес в Аризоне и существенно сократили разрыв с демократами в других штатах с сентября 2020 года – от более чем 60 000 активных избирателей в Неваде до почти 400 000 активных избирателей в Пенсильвании.

Взрывы регистрации избирателей, типичные для кампаний Свифт, вряд ли будут достаточными, чтобы компенсировать эти успехи Республиканской партии.

Где может помочь поддержка

Тем не менее, Свифт может помочь Харрис среди тех, кто уже планирует голосовать. Согласно опросу Grinnell College/Selzer, опубликованному ранее в этом году, рейтинг одобрения Тайлер Свифт среди вероятных избирателей составляет 52%. Ее рейтинг неодобрения составляет всего 32%, что дает чистый рейтинг одобрения плюс 20 пунктов. Аналогичные результаты показал опрос Fox News прошлого года.

Хотя она не нравится всем, онаRemarkably popular compared to most politicians. Harris and former President Trump have net favorability ratings of around 0 points and -10 points, respectively.

Молодые "свифтоведы" также могут быть полезны для Харрис.

В настоящее время вице-президент отстает среди молодых избирателей. Согласно последнему среднему значению опросов на национальном уровне, Харрис опережает избирателей в возрасте до 30 лет на 15 пунктов. Хотя это лучше, чем у Байдена, когда он выбыл в июле, это не так уж и много. Байден опережал на 7 пунктов.

Оба, Харрис и Байден, в этом году хуже выступают среди молодых избирателей, чем Байден в сентябре 2020 года. В то время Байден опережал на 25 пунктов среди молодых избирателей, а к последним опросам перед выборами этот перевес вырос до 29 пунктов.

Свифт, сама по себе, не сможет ликвидировать весь разрыв. Помните: она не смогла превратить свою первую крупную политическую поддержку (демократ Фил Бредсен для Сената в 2018 году) в успех у избирательных урн. Бредсен проиграл с разницей в две цифры.

Тем не менее, нет сомнений в том, что Свифт является ценным активом для Харрис и демократов, даже если это только в небольшой степени.

Мы говорим об выборах, которые в настоящее время находятся вничью или близки tanto в национальных, как и в штатах-балансирах. Выиграть несколько голосов для демократов и Харрис может оказаться достаточно.

Несмотря на трудности с привлечением молодых избирателей и продвижением регистрации избирателей, Демократическая партия приветствует поддержку Тайлер Свифт кандидата в вице-президенты Камалы Харрис и ее усилия по стимулированию регистрации избирателей. Влияние Свифт в политике, продемонстрированное всплеском поисковых запросов о регистрации избирателей и новыми регистрациями после ее призывов к действию, может оказать boost в близких выборах.

