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Федеральные земли ГерманииНовостиРобин Кох

Поддержка Кросхе: Кох мог бы занять более значимую позицию в составе ФФБ

Защитник 'Айнтрахта' из Германии Робин Ког, который не провел на поле ни минуты во время frattectом игры Euro, не считает его всего лишь запасным игроком.

 and  Katherine Bradley
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Робин Кок при Euro был полностью отодвинут на второй план.
Робин Кок при Euro был полностью отодвинут на второй план.

- Поддержка Кросхе: Кох мог бы занять более значимую позицию в составе ФФБ

Менеджер команды "Фрайбург", Маркус Крёше, считает, что защитник Робин Кёх заслуживает большего времени на поле в составе национальной сборной Германии. Перед матчем Лиги наций против Венгрии в субботу (20:45 по центральноевропейскому времени, ZDF) Крёше заявил: "У него важная и ключевая роль в нашей команде, и я убеждён, что он может принести тот же вклад в национальную команду".

Хотя 28-летний Кёх был включён в состав на домашний турнир этим летом, он не получил игрового времени. Он также был включён в состав на предстоящие матчи против Венгрии и Нидерландов через три дня.

Крёше считает это положительным знаком, что Кёх попал в состав на Евро. "Конечно, жаль, что он не вышел на поле, но я верю, что он может конкурировать с другими игроками и получить гораздо больше игрового времени в национальной сборной".

Несмотря на отсутствие игрового времени во время летнего турнира, Робин Кёх снова был включён в состав национальной сборной Германии на предстоящие матчи. Менеджер "Фрайбурга", Маркус Крёше, по-прежнему верит в способности Кёха, заявляя, что он может завоевать больше игрового времени в национальной команде.

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