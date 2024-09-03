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Поддержка экстремистской политической группы в Саксонии была манипулирована, утверждает LKA Saxony.

После выборов в Саксонии вскрыли более ста подтасованных бюллетеней. Незнакомые мошенники изменили 'X', поставленные участниками голосования по почте, чтобы они favorecized праворадикальную партию 'Свободная Саксония'. Об этом стало известно из сообщения властей Дрездена во вторник. Не менее...

 and  Anne Legman
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Голосование на избирательном участке в воскресенье
Голосование на избирательном участке в воскресенье

Поддержка экстремистской политической группы в Саксонии была манипулирована, утверждает LKA Saxony.

Во время подсчета голосов по почте в двух избирательных районах Дрездена было обнаружено около 100 поддельных бюллетеней. Авторитеты Дрездена быстро связались с полицией и сообщили об этом в высший избирательный орган.

Позже полиция объявила, что 17 поддельных почтовых бюллетеней из различных избирательных участков в Дрездене и 14 поддельных бюллетеней из двух избирательных участков в районе Радеберг были подделаны в пользу ультраправой партии. Это привело к общему количеству измененных бюллетеней в 130.

Следователи подозревали работников домов престарелых и почтовых служащих как возможных виновников, но полиция официально не подтвердила это.

В четверг окружной избирательный комитет в Дрездене решит о результатах проверки выборов и количестве недействительных бюллетеней, что определит окончательный результат для восьми избирательных участков в Дрездене и будет передано в высший избирательный орган.

Выборы состоялись в Саксонии в воскресенье. Ультраправую партию "Freie Sachsen" нет в земельном парламенте. В 2021 году Саксонское управление по защите конституции классифицировало "Freie Sachsen" как правоэкстремистскую инициативу. Во время кризиса пандемии "Freie Sachsen" выступала против мер правительства по коронавирусу и активно участвовала в протестах против беженцев и энергетических затрат.

Из-за технической ошибки предварительный результат выборов в Саксонии пришлось исправить избирательной комиссией в понедельник. Сначала была опубликована "ложная распределительная информация", как это называлось. ХДС и АФД каждая потеряли одно место, а СДПГ и Зеленые каждая получили одно место. В результате блокирующее большинство АФД также было потеряно.

Во вторник саксонская АФД объявила расследование. "Мы хотим выяснить, что произошло", - сказал председатель АФД в земле Йорг Урбан. Активисты и математики изучат вопрос. Если будут обнаружены нарушения, АФД примет правовые меры.

ХДС, возглавляемая премьер-министром Саксонии Михаилом Креtschmerом (ХДС), вышла самой сильной партией на выборах в землю, всего лишь опередив АФД. Креtschmer хочет встретиться со "всеми демократическими силами" перед формированием правительства. Даты для начальных переговоров еще не назначены. В среду новая фракция ХДС в земельном парламенте Саксонии проведет учредительное заседание, на котором также будет избран председатель фракции.

Чтобы ХДС Креtschмер продолжала возглавлять правительство, ей понадобится сотрудничество с недавно избранным альянсом "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) и СДПГ. Однако BSW требует правительства земли, которое отказывается от развертывания американских средней дальности ракет в Германии, выступает за большие дипломатические усилия для прекращения войны в Украине и сокращает поставки оружия в Киев.

Председатель СДПГ в земле Хеннинг Хомман выразил сильные сомнения в отношении потенциальной коалиции с BSW. Креtschмер также предостерег от установления границ до переговоров.

В свете обнаруженных дополнительных поддельных голосов полиция расследовала возможное участие работников домов престарелых и почтовых служащих в районе ЛКА (Ландшафтный крейс-таг Нидерлаузиц-Аннаберг-Баухдорф). Общее количество недействительных бюллетеней из районов Дрезден и Радеберг теперь составляет 130.

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