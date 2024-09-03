Поддержка экстремистской политической группы в Саксонии была манипулирована, утверждает LKA Saxony.

Во время подсчета голосов по почте в двух избирательных районах Дрездена было обнаружено около 100 поддельных бюллетеней. Авторитеты Дрездена быстро связались с полицией и сообщили об этом в высший избирательный орган.

Позже полиция объявила, что 17 поддельных почтовых бюллетеней из различных избирательных участков в Дрездене и 14 поддельных бюллетеней из двух избирательных участков в районе Радеберг были подделаны в пользу ультраправой партии. Это привело к общему количеству измененных бюллетеней в 130.

Следователи подозревали работников домов престарелых и почтовых служащих как возможных виновников, но полиция официально не подтвердила это.

В четверг окружной избирательный комитет в Дрездене решит о результатах проверки выборов и количестве недействительных бюллетеней, что определит окончательный результат для восьми избирательных участков в Дрездене и будет передано в высший избирательный орган.

Выборы состоялись в Саксонии в воскресенье. Ультраправую партию "Freie Sachsen" нет в земельном парламенте. В 2021 году Саксонское управление по защите конституции классифицировало "Freie Sachsen" как правоэкстремистскую инициативу. Во время кризиса пандемии "Freie Sachsen" выступала против мер правительства по коронавирусу и активно участвовала в протестах против беженцев и энергетических затрат.

Из-за технической ошибки предварительный результат выборов в Саксонии пришлось исправить избирательной комиссией в понедельник. Сначала была опубликована "ложная распределительная информация", как это называлось. ХДС и АФД каждая потеряли одно место, а СДПГ и Зеленые каждая получили одно место. В результате блокирующее большинство АФД также было потеряно.

Во вторник саксонская АФД объявила расследование. "Мы хотим выяснить, что произошло", - сказал председатель АФД в земле Йорг Урбан. Активисты и математики изучат вопрос. Если будут обнаружены нарушения, АФД примет правовые меры.

ХДС, возглавляемая премьер-министром Саксонии Михаилом Креtschmerом (ХДС), вышла самой сильной партией на выборах в землю, всего лишь опередив АФД. Креtschmer хочет встретиться со "всеми демократическими силами" перед формированием правительства. Даты для начальных переговоров еще не назначены. В среду новая фракция ХДС в земельном парламенте Саксонии проведет учредительное заседание, на котором также будет избран председатель фракции.

Чтобы ХДС Креtschмер продолжала возглавлять правительство, ей понадобится сотрудничество с недавно избранным альянсом "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) и СДПГ. Однако BSW требует правительства земли, которое отказывается от развертывания американских средней дальности ракет в Германии, выступает за большие дипломатические усилия для прекращения войны в Украине и сокращает поставки оружия в Киев.

Председатель СДПГ в земле Хеннинг Хомман выразил сильные сомнения в отношении потенциальной коалиции с BSW. Креtschмер также предостерег от установления границ до переговоров.

В свете обнаруженных дополнительных поддельных голосов полиция расследовала возможное участие работников домов престарелых и почтовых служащих в районе ЛКА (Ландшафтный крейс-таг Нидерлаузиц-Аннаберг-Баухдорф). Общее количество недействительных бюллетеней из районов Дрезден и Радеберг теперь составляет 130.

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