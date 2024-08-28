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КультураНовостиПринц Эдуард

Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.

Королевская чета, принц Уильям и принцесса Кэтрин, шлют свои наилучшие пожелания национальной Paralympic команде, надеясь на их успех на предстоящем соревновании в Париже.

 and  Elizabeth Wells
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- Поддерживают своих спортсменов с наилучшими пожеланиями.

Британская королевская пара, то есть Принц Уилл (42) и его вторая половинка Принцесса Кет (42), выразили свои сердечные пожелания спортсменам, участвующим в Летних Паралимпийских играх 2024 года. Паралимпийское мероприятие началось в Париже 28 августа. В Instagram-сториз пара написала сообщение для спортсменов своей страны, выразив: "Мы так рады еще двум неделям захватывающих видов спорта! Желаем удачи нашим спортсменам ParalympicsGB и каждому участнику Paris 2024. В & К."

Поздравления Уильяма и Кэтрин на Олимпиаде

После завершения Олимпийских игр несколько недель назад Принц Уилл и Кет снова воспользовались своей платформой. На этот раз в Instagram-видео они выразили благодарность британской Олимпийской команде и отпраздновали их победы. В клипе даже были показаны знаменитый американский рэпер Snoop Dogg (52) и известный английский футболист, Дэвид Бекхэм (49).

Поддержка принца Эдварда

Одновременно с этим Принц Эдвард (60), королевский патрон Британской паралимпийской ассоциации, также выразил поддержку спортсменам. В официальном заявлении на канале английской королевской семьи он сказал: "Я искренне желаю всем членам команды ParalympicsGB, в том числе спортсменам, официальным лицам и персоналу, удачи на Паралимпийских играх."

Согласно британским СМИ, жена принца Эдварда, герцогиня Софи (59), также ожидается в Париже.

Присутствие герцогини Софи

Герцогиня Софи, жена принца Эдварда, ожидается в Париже, чтобы поддержать Паралимпийские игры.

Сотрудничество Эдварда и Софи

Во время Летних Паралимпийских игр 2024 года принц Эдвард и герцогиня Софи, скорее всего, будут работать вместе, демонстрируя свою неизменную поддержку британской паралимпийской команде.

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