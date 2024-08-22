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Федеральные земли ГерманииНовостиФК "Ханса Росток"

Подчеркивая атмосферу Ганзы, согласно Холлербаху: "Избегайте самоуничтожения"

В ФК "Ганза" Росток царит напряженная обстановка. Ранее клуб реагировал на оскорбительные комментарии в социальных сетях. Теперь главный тренер Бернд Хольербах своим поведением способствует ухудшению ситуации.

 and  Lauren Adams
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Напряженная обстановка в Ростове после поражения в Кубке от "Герты" БСК, затрагивающая как игроков,...
Напряженная обстановка в Ростове после поражения в Кубке от "Герты" БСК, затрагивающая как игроков, так и зрителей.

- Подчеркивая атмосферу Ганзы, согласно Холлербаху: "Избегайте самоуничтожения"

ФК Ганза Росток переживает трудные времена. После разочаровывающего старта в 3-й лиге, поражения в кубке против "Герты" (1:5), ухода главного спонсора и этой неделей отставки члена наблюдательного совета Михаэля Брюгмана, команда также подверглась жестоким комментариям фанатов в социальных сетях.

Клуб выпустил официальное заявление, в котором заявило, что не потерпит оскорблений и угроз в адрес игроков, руководства, сотрудников и друг друга. Перед домашней игрой против "Боруссии Дортмунд II" (в субботу, 14:00) тренер Бернд Хольлербах встал на защиту своей команды, которая подверглась жесткой критике.

"Мы не можем сейчас разваливаться, но должны поддерживать наших ребят", - сказал Хольлербах, бывший игрок HSV, в четверг. "Я считаю, что заявление клуба - это здорово. Если мы будем держаться вместе, впереди нас ждут лучшие времена. Но если мы начнем выделять игроков и делать из них козлов отпущения, мы никуда не придем".

Свежесобранная команда Росток надеется одержать свою первую победу в сезоне против Дортмунда. "Я могу только сказать, что нет ни одного игрока в команде, который этого не хотел бы", - сказал Хольлербах. "Мы усердно работаем. Я довольно оптимистичен. Я не могу критиковать статистику, страсть или трудолюбие команды. Теперь нам просто нужно добиться результата".

Обратная реакция фанатов на ФК Ганза Росток также распространилась на их платформы в социальных сетях. Несмотря на трудности команды, Бернд Хольлербах, тренер ФК Ганза Росток, призвал фанатов сплотиться вокруг команды, подчеркнув, что они все в этом вместе.

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