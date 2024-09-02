- Подарок семейного дома, данный отцом его дочерью.

"Папа, посмотри на это!" - это не просто любой дом, а место, которое хранит глубокую ностальгическую ценность, так как в нем прошло детство моего отца, - написала она в своем посте в социальных сетях. После смерти дедушки она сказала, что родители хотят продать дом, чтобы покрыть медицинские расходы бабушки. "Я притворялась, что помогаю в его ремонте перед продажей, но на самом деле я хотела купить его для них", - призналась она в своем посте. Три года спустя она все еще чувствовала волну эмоций, "после того, как сохранила этот секрет, удивила родителей и неустанно трудилась, чтобы сделать это место их домом мечты. Я не могу поверить, что это происходит на самом деле. Папа, это для тебя - ты очень скучаешь и любишь больше, чем можно выразить словами".

Сопровождающее видео на YouTube представило экскурсию по первым этапам ремонта, демонстрируя преображение в апреле 2021 года, расположенное в Клермонте, Калифорния. После того, как дом был полностью разобран и были составлены чертежи, она сообщила родителям о покупке во время их второго визита в июне 2021 года. "Теперь этот дом, в котором хранились воспоминания о твоем детстве, принадлежит тебе, папа", - сказала она ему с широкой улыбкой. Отец был тронут, восклицая: "Это прекрасно, Джессика, настоящий сюрприз!" Эмоции захлестнули его, когда он крепко обнял ее, со слезами на глазах, "Я знаю, он был бы очень горд тобой". Зрители могут ожидать увидеть больше процесса ремонта в следующем разделе, как она упомянула в клипе. Некоторые фотографии "до и после" уже показали потрясающую трансформацию семейного дома. По ее словам, ремонт был направлен на сохранение "духа и наследия моего дедушки во всем доме", - объяснила она родителям.

Она вспоминала детские годы отца в "родительском доме", чувствуя глубокую привязанность к этому месту. После успешного ремонта она планировала подарить его отцу, сказав: "Папа, это твой родительский дом снова".

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