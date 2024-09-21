Под угрозой увеличения финансовая поддержка безопасности выборов сокращается

В многочисленных аспектах, штаб-квартира округа по проведению выборов была преобразована в "крепость", как заявил Билл Гейтс, член совета надзирателей округа. Гейтс подвергался непрерывным угрозам смерти из-за своего отказа признавать ложные обвинения в фальсификации выборов в 2020 и 2022 годах, утверждая о краже выборов. Он связывает новые меры безопасности с "подлинной природой выборов в 2024 году".

Эти меры безопасности были немыслимы несколько лет назад. Однако во время подсчета голосов в 2020 году, когда разъяренные сторонники MAGA, вдохновленные утверждениями бывшего президента Дональда Трампа о фальсификации голосов, ворвались в центр подсчета, вынудив правоохранительные органы защищать tanto сотрудников, как и журналистов внутри помещений, лидеры округа признали необходимость дополнительных мер. В результате Марсиopa County потратила более $864,000 федеральных средств и более $3 миллионов собственных средств на укрепление безопасности и процедур выборов за последние четыре года.

Размер планирования и подготовки резко контрастирует с тем, что наблюдается в многочисленных других местах по всей стране, где есть опасения по поводу возможных нарушений выборов в предстоящих выборах в ноябре.

Расследование CNN показало, что в результате оттока квалифицированных работников и лидеров, избирательные власти по всей стране столкнулись с трудностями в укреплении мер безопасности для защиты сотрудников и обеспечения чистоты голосования до дня выборов. Эти чиновники выразили свои опасения, упомянув угрозы смерти, преследование, беспочвенные судебные иски, обременительные запросы на предоставление общедоступных записей и различные угрозы, основанные на ложных утверждениях о фальсификации голосов.

Несмотря на эти трудности, финансирование безопасности выборов было ограничено различными способами. Например, Конгресс сократил финансирование в рамках Закона о помощи Америке при голосовании (HAVA) 2002 года, основного источника федерального финансирования для проведения и обеспечения безопасности выборов. Кроме того, многие штаты медленно используют доступные средства HAVA. Более того, законодательные органы более чем половины штатов США, под влиянием дезинформации о выборах, запретили или ограничили использование частных средств, которые многие избирательные власти утверждают, что помогли обеспечить выборы в 2020 году.

"Буквально несколько капель"

В качестве главы Комиссии США по помощи избирателям Бен Ховланд предлагает уникальную точку зрения на трудности, с которыми сталкиваются избирательные власти при подготовке к президентским выборам этого года.

"Выборы никогда не были более сложными для проведения и управления в США, и они никогда не были более дорогими", - сказал Ховланд CNN. "Избирательные власти должны готовиться к многочисленным проблемам, таким как кибербезопасность, физическая безопасность, борьба с дезинформацией о процессах и процедурах выборов и информирование общественности об этом. Офисы перегружены судебными исками и запросами информации, связанными с дезинформацией".

Ховланд признает, что финансирование, доступное в рамках HAVA для решения этих проблем, "просто несколько капель" по сравнению с потребностями избирательных властей штатов и округов.

Сумма средств, выделенных на безопасность выборов в рамках HAVA, значительно сократилась с $425 миллионов в 2020 финансовом году до $55 миллионов в законе о расходах на текущий финансовый год, утвержденном Конгрессом и подписанном президентом Джо Байденом в марте.

Байден предложил увеличить финансирование HAVA до $1,6 миллиарда в своем проекте бюджета на следующий финансовый год. Однако определение того, будет ли предоставлено финансирование и в каком размере, зависит от глубоко расколотого Конгресса.

Избирательные власти утверждают, что им необходимо финансирование для найма и надлежащей подготовки сотрудников избирательных участков, строительства физических барьеров для защиты сотрудников и помещений, приобретения оборудования для верификации подписей, установки дополнительных камер видеонаблюдения, установки огнестойких материалов в помещениях хранения бюллетеней и выполнения других задач.

Многие офисы потребовали новых мер защиты для обработки почтовых бюллетеней после получения подозрительных конвертов в ноябре прошлого года в избирательных офисах в Калифорнии, Джорджии, Неваде, Орегоне, Техасе и Вашингтоне. На этой неделе было сообщено о новой волне подозрительных посылок секретарями штатов или избирательными властями по крайней мере в 20 штатах, включая высококонкурентные штаты, такие как Аризона, Джорджия и Северная Каролина. Некоторые из этих конвертов имели обратный адрес в Такома-Парк, Мэриленд, и утверждали, что они от "Армии США по ликвидации предателей", как показано на фотографии одного из конвертов, полученной CNN.

Стоимость модернизации систем по всей стране высока: $53 миллиарда в течение текущего десятилетия на замену устаревших машин для голосования, модернизацию систем регистрации избирателей, усиление кибербезопасности и проведение выборов, согласно исследованию 2021 года, проведенному неправительственными организациями Центр по технологиям и гражданской жизни и Центр инноваций и исследований выборов.

Однако некоторые республиканские лидеры ставят под сомнение необходимость дополнительного финансирования. На слушаниях в Сенатском комитете по разведке 15 мая сенатор Джеймс Ланкфорд из Оклахомы перечислил штаты, которые не потратили ни копейки из своих последних грантов HAVA, заявив: "У нас есть штаты, которые буквально имеют миллионы долларов, но утверждают, что у них нет достаточного финансирования". Он также упомянул, что в последние годы "Луизиана получила $14,5 миллиона и до сих пор не потратила ни цента из них".

Комиссия по помощи избирателям сообщила в июне, что по состоянию на конец предыдущего финансового года штаты удерживали более $400 миллионов в грантах HAVA на безопасность выборов, выделенных между 2018 и 2023 годами. В этом числе были и штаты-баттлграунды, такие как Невада, которая использовала только 41% своего грантового финансирования, и Мичиган, который сообщил, что потратил менее половины.

Но Ховланд сказал CNN, что типично для штатов сохранять гранты HAVA в течение нескольких лет для финансирования крупных и дорогостоящих проектов. Например, Луизиана не использовала свои средства, потому что планирует заменить свою безбумажную систему голосования; однако "в тот момент, когда они подпишут этот контракт, они потратят все". Когда Делавэр обновил свою электронную систему голосования в 2018 году, это стоило более $13 миллионов. Федеральное финансирование покрыло лишь часть этой суммы, сказал Ховланд.

Только в прошлом месяце двое лиц — одно в Виргинии, а другое в Колорадо — были обвинены в угрозах смерти в адрес чиновников и работников выборов в округе Марикопа. Тысячи работников выборов по всей стране сообщают о получении угрожающих, оскорбительных или враждебных коммуникаций, в том числе после выборов в середине 2022 года, согласно группе по расследованию угроз в отношении выборов Министерства юстиции. Многие, опрошенные CNN, признались, что получали угрозы в свой адрес или в адрес коллег. Хотя многие из этих угроз в основном направлены на официальных лиц в ключевых штатах, таких как Аризона, Джорджия и Мичиган, официальные лица от Орегона до Южной Каролины также получали угрозы смерти, как они рассказали CNN.

"Мы не такие, как Аризона или Джорджия, с тем, через что они прошли, но на избирательных участках атмосфера была напряженной и агрессивной; и мы имели случаи получения угроз смерти", — сказал Джон Майкл Каталано, спикер комиссии по выборам Южной Каролины.

Враждебная обстановка сказывается на всех. По всей стране главные чиновники по выборам уходят с должностей в значительно более высоком темпе в последние годы, с 39%-ной текучестью между 2018 и 2022 годами, согласно исследованию Бипартизанского центра политики. Центр заявил, что число уходящих чиновников остается высоким в преддверии выборов 2024 года.

Между тем, местные чиновники по выборам по всей стране сказали CNN, что им трудно удерживать и нанимать опытных работников из-за низкой оплаты в сложной среде.

"Люди уходят один за другим из-за национальной обстановки", — сказал Айзек Креймер, исполнительный директор совета по регистрации избирателей и выборам округа Чарлстон в Южной Каролине.

В Санта-Фе, Нью-Мексико, работники выборов ушли, ссылаясь на высокий уровень стресса и неподобающее поведение, сказал графский клерк Кэтрин Кларк.

"Мы просим людей выполнять очень напряженную, высокопрофильную работу, и мы не видим оплаты, соответствующей этой работе", — сказала она.

Многие местные чиновники по выборам сказали, что в 2020 году они смогли повысить оплату труда или приобрести новое оборудование, чтобы выборы проходили более гладко и безопасно, благодаря частным фондам. Но этот источник финансирования был исчерпан в основном из-за ложных утверждений о вмешательстве в выборы.

Креймер, в Чарлстоне, сказал, что его совет по выборам округа использовал полученные в 2020 году частные гранты в размере 695 000 долларов для покупки высокоскоростного почтового сортировщика, машины для открывания конвертов с бюллетенями и мобильного избирательного трейлера. Они также использовали средства для размещения рекламы, объясняющей процесс голосования по почте, и для найма дополнительных работников на участках.

Но Креймер даже не ищет частные гранты для выборов на этот раз. "Теперь это запрещено законодательством штата", — сказал он. "У меня есть совет по округу, который говорит, что есть гранты, но мы больше не можем подавать на них заявки".

Обман с "Зукерами"

Четыре года назад, посреди пандемии COVID-19, основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвовали примерно 420 миллионов долларов через две некоммерческие организации для продвижения безопасных и надежных выборов. Более 2500 офисов округов и штатов по всей стране подали заявки и получили гранты.

Цукерберг уже подвергался критике со стороны республиканцев за якобы цензуру или подавление страниц консерваторов. Перед президентскими выборами 2020 года союзники Трампа подали иски в нескольких штатах, чтобы заблокировать использование выборных грантов, утверждая (без доказательств), что они будут направлены на демократические оплоты. После поражения Трампа он и многие из его сторонников-республиканцев ложно утверждали, что так называемые "Зукерики" способствовали победе Байдена.

Бипартийная комиссия по федеральным выборам единогласно отвергла это утверждение. И суды в нескольких штатах определили, что обвинения беспочвенны. На самом деле, больше денег из этих пожертвований пошло в офисы выборов там, где победил Трамп, чем там, где победил Байден, согласно анализу ФЭК.

Но ложь продолжалась; с 2020 года 28 штатов, в основном управляемых республиканцами, приняли законы или инициативы на референдуме, запрещающие использование частных пожертвований на выборы. В том числе ключевые штаты Аризона, Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина.

Чиновники по выборам заявили, что пожертвования Цукерберга и Чан в 2020 году закрыли критическую потребность, когда непредвиденная пандемия привела к всплеску голосования по почте и другим вызовам.

В Висконсине графский клерк Джорджа Христосен сказал, что его офис использовал 10 000 долларов для улучшения своего веб-сайта, чтобы избиратели могли легче находить свои варианты голосования. "У нас 72 округа в Висконсине, и большинство из них красные", — сказал Христосен. "Большинство меньших округов воспользовались этими деньгами. Это грязный секрет, который республиканцы не хотят, чтобы люди знали".

Но и здесь ложь оказала свое влияние. 26 августа Цукерберг написал председателю республиканского комитета по судебным вопросам Джиму Джordan из Огайо, сказав, что он не будет повторять свои выборные пожертвования 2020 года. "Я знаю, что некоторые люди считают, что эта работа принесла пользу одной партии больше, чем другой", — написал он. "Моя цель — быть нейтральным и не играть никакой роли или даже казаться играющим роль. Так что я не планирую делать подобное пожертвование в этом цикле".

Перед тем, как Байден одержал победу в Аризоне с небольшим перевесом в около 11 000 голосов четыре года назад, штат стал горячей точкой для абсурдных слухов о измененных Sharpie голосах, бамбуковых китайских бюллетенях и манипулированных подсчетах голосов. Социальные сети были заполнены этими ложными утверждениями, что привело к организации жарких протестов против процесса голосования такими крайне правыми фигурами, как теоретик заговора Алекс Джонс.

Вскоре после этого бывший председатель Республиканской партии Аризоны Келли Уорд и ещё 17 человек, в том числе Руди Джулиани и бывший главный помощник Трампа Марк Медоуз, были обвинены в связи с подачей ложного списка выборщиков в Конгресс. Большинство подсудимых признали себя невиновными, но один выборщик признал вину по смягченному обвинению, а адвокат кампании Трампа Дженна Эллис согласилась сотрудничать с прокурорами в августе в обмен на отказ от обвинений.

Несмотря на то, что несколько видных отрицателей выборов проиграли демократам на промежуточных выборах 2022 года, республиканские лидеры и ключевые кандидаты в Аризоне стали ещё более настойчивыми и угрожающими по отношению к тем, кто сомневается в результатах выборов. На прошлой неделе Трамп намекнул на то, что если он победит на выборах в ноябре, он может начать преследование и арестовывать выборных чиновников, что ставит под сомнение легитимность предстоящих выборов.

Кандидат в Сенат от Аризоны Кари Лейк, которая проиграла свою кампанию по выборам губернатора в 2022 году с разницей в 17 000 голосов, по-прежнему считает, что поражение Трампа в 2020 году было поддельным. Она продолжает оспаривать своё поражение на выборах 2022 года в суде, несмотря на то, что её адвокаты были оштрафованы на сумму более 124 000 долларов как федеральными, так и государственными судами за безосновательные утверждения о фальсификации выборов и сомнительные утверждения о машинах для подсчёта голосов. Теперь она представляет Республиканскую партию на выборах в Сенат.

Продолжающееся отрицание в штате способствует сохранению напряжённости.

В конце февраля заседание совета директоров округа Марикопа превратилось в хаос, когда сторонники Трампа, сомневающиеся в выборах, ворвались на трибуну, крича о нелегитимности членов совета, в основном республиканцев. Служба безопасности быстро вывела членов совета через заднюю дверь и запросила помощь у управления шерифа округа.

На прошлом месяце судья Верховного суда Аризоны Скотт Блэйни отклонил петицию ультраправой группы, требовавшей предоставить доступ к личной информации всех работников выборов округа Марикопа, которые работали с бюллетенями с 2020 года. Судья отметил, что работники подвергаются "угрозам и преследованиям".

Регистратор округа Марикопа Стивен Ричер, республиканец, скептически относящийся к отрицанию выборов, сообщил о конкретной угрозе смерти в адрес него в управление шерифа округа и ФБР 27 июля. В течение нескольких дней ФБР арестовало жителя Виргинии, который также публично распространял вульгарные угрозы в адрес вице-президента Камалы Харрис и других официальных лиц.

Хотя первичные выборы в Аризоне 6 августа прошли гладко, sergeant Jeff Woolf, работающий в отделе контртерроризма управления шерифа, подтвердил, что управление шерифа усердно готовится к беспроблемным общенациональным выборам в ноябре. "Времена изменились", - сказал Вулф. "Наша задача - быть готовыми ко всем аспектам выборов".

"Наша цель - обеспечить, чтобы все, кто участвует в выборах, от избирателей, голосующих за бюллетени, до работников избирательного отдела, чувствовали себя в безопасности", - добавил Вулф. "Мы будем и дальше готовиться и обеспечивать все необходимые ресурсы, чтобы предоставить всем возможность голосовать".

Угрозы смерти, с которыми столкнулись Гейтс и другие выборные чиновники, являются следствием их роли в организации выборов и отрицании утверждений о фальсификации выборов.

Необходимость усиления мер безопасности на выборах обусловлена враждебной средой, в которой находятся выборные чиновники, в том числе угрозами смерти и преследованиями.

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