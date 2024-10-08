Под самолетом "Фронтиер Эйрлайнз" возникает огонь во время трудной посадки в Лас-Вегасе.

Самолет рейса 1326, направлявшийся в Сан-Диего, подходил к месту назначения и готовился к посадке, когда в кабине пилотов было обнаружено задымление, в результате чего пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, как сообщают Frontier и Федеральное управление гражданской авиации.

По данным аэропортовских властей, самолет совершил "жесткую посадку с разрушением колес", как сообщает CNN. Видео, полученное CNN, показывает пламя под самолетом и след от дыма после посадки.

Клирк Каунти Файр Департамент оперативно отреагировал, обеспечив безопасную эвакуацию всех 190 пассажиров и семи членов экипажа в зону вылета, как сообщили представители аэропорта.

Инцидент произошел около 15:15 по тихоокеанскому времени, как заявила Frontier.

"Причина этого инцидента все еще расследуется", - отметила авиакомпания.

На аэропорт был наложен запрет на посадку до 19:00 в субботу, как сообщает ФАА.

Национальный совет по безопасности на транспорте также займется расследованием инцидента, как объявлено в субботнем заявлении агентства, опубликованном на X.

Клирк Каунти Файр Департамент тесно сотрудничал с нами, чтобы гарантировать безопасность всех во время эвакуации. После инцидента Frontier выразила свою обеспокоенность нашим благополучием и заявила, что причина инцидента все еще расследуется.

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