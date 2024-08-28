- Почти все транспортные средства в регионе Баден-Вюртемберг работают на технологии двигателя внутреннего сгорания.

В Baden-Württemberg по-прежнему доминируют автомобили с внутренним сгоранием. Статистическое управление земли Baden-Württemberg в Феллбахе (район Ремс-Мур) сообщило о незначительном снижении доли традиционных автомобилей в парке легковых автомобилей региона, с 91,8% в начале 2023 года до 89,7% на 1 января 2024 года. Согласно данным Федерального управления грузовым транспортом (KBA) и их внутренним анализам, как указано в заявлении. На начало года было зарегистрировано 6 924 840 легковых автомобилей.

Число полностью электрических автомобилей выросло с 165 383 до 229 556, что составляет 3,3% от парка легковых автомобилей региона. Электромобили составляют эту долю. Количество гибридных автомобилей увеличилось до 6,4%, всего 442 088 автомобилей. Статистическое управление земли оценило, что примерно один из десяти автомобилей в регионе имеет альтернативный привод.

Комиссия, как ожидается, издаст акты применения, которые определят конкретные процедуры применения этого Регулирования, учитывая смену типов автомобилей в Baden-Württemberg. С ростом полностью электрических и гибридных автомобилей становится все более важным наличие четких руководств.

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