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Почти вся команда: Олимпийский спортсмен вернулся в волейбольный состав БР

С тех пор, как начался август, немецкие чемпионы БР Воллиbez тщательно готовятся к предстоящему сезону. Состав тренировочной команды был расширен снова.

 and  Michael Bootcampf
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- Почти вся команда: Олимпийский спортсмен вернулся в волейбольный состав БР

Известная немецкая волейбольная команда Берлин Воллис начала подготовку к сезону с игроками Рубеном Шоттом, Тобиасом Криком и Йоханнесом Тилле. Эти спортсмены получили временный перерыв из-за участия в Олимпиаде в Париже. В то же время, Морitz Reichert, еще один член немецкой национальной команды из легендарного состава клуба, принял участие в двух тренировках с Берлин Воллис на прошлой неделе, но будет в свадебном путешествии до 27 августа.

На первой тренировке 1 августа главный тренер Берлин Воллис Джоэл Бэнкс руководил небольшой группой из семи игроков. Кроме Рейхерта, отсутствовали только Симон Пляски и Кайл Дагостино, последние новички, которые не входят в полный состав из 14 игроков. 29-летний Пляски все еще находится с бельгийской национальной командой до 2 сентября, в то время как американец Дагостино присоединится к команде в Берлине 6 сентября, воспользовавшись отгулом из-за свадьбы.

Дружеские матчи против Netzhoppers

Берлин Воллис начнет свой чемпионат Бундеслиги дома против Гриззлис Гизен 21 сентября. Тем не менее, они сыграют свои первые два товарищеских матча этой неделе против соперников Бундеслиги Netzhoppers Königs Wusterhausen, в четверг и субботу.

Чемпионат Бундеслиги - лига, в которой Берлин Воллис будет участвовать в своем чемпионате Бундеслиги, начиная с матча против Гриззлис Гизен 21 сентября. Несмотря на отсутствие Кайла Дагостино, который присоединится к команде в сентябре, Берлин Воллис сыграет два товарищеских матча против Netzhoppers Königs Wusterhausen этой неделе, которые являются частью их предсезонной подготовки.

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