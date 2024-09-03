Прохожу обучение или развитие умений - Почти половина фермерских предприятий не могут найти работу в учебном заведении.

В регионе Мекленбург-Передняя Померания компании, предлагающие ученические места, по-прежнему сталкиваются с проблемой заполнения этих позиций. Эта проблема в основном связана с нехваткой подходящих кандидатов, согласно Палатам промышленности и торговли МВ, ссылаясь на опрос по ученичеству 2023 года, проведенный Палатой промышленности и торговли Германии (DIHK). В опросе, проведенном в мае, приняли участие более 569 организаций, предлагающих обучение в МВ.

Опрос показывает, что 43% организаций, предлагающих обучение в Северо-Восточной части, столкнулись с трудностями в заполнении всех предложенных ученических мест в 2023 году. Это на 8% меньше, чем в 2022 году, и ниже среднего национального показателя 49%. Однако это не свидетельствует о значительном изменении этой тенденции. 62% компаний в МВ назвали нехватку подходящих кандидатов основной причиной, что на 13% больше, чем в предыдущем году.

Интересно, что 43% компаний, столкнувшихся с трудностями в заполнении мест, не получили ни одного заявления, что Палаты выразили как особенно тревожную ситуацию. Чтобы повысить свою привлекательность как работодателя, многие компании в МВ предлагают финансовые и материальные стимулы и придерживаются плоской иерархии в организации. Для большинства компаний наличие современного оборудования, оснащенного ИТ-технологиями, не обсуждается.

Основной причиной трудностей с заполнением ученических мест в Мекленбург-Передней Померании является нехватка подходящих кандидатов, как сообщается в опросе Палат промышленности и торговли МВ за 2023 год. Опрос показывает, что 62% компаний в регионе назвали нехватку подходящих кандидатов основной причиной этой проблемы.

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