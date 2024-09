- "Почти катастрофический исход": пастухи финишировали на четвертом месте

Леон Шэфер все еще разочарован после того, как не смог занять место на подиуме в беге на 100 метров на Паралимпиаде. Он назвал свои два четвертых места на Стад де Франс в Париже "почти катастрофическими с точки зрения выступления". "Если бы я выиграл в длительном прыжке сегодня, я бы смог пережить мое разочарование лучше. Кто знает?"

На день раньше Шэфер обещал себе "однозначно" выиграть в этом виде. "Я был психологически готов. Я чувствовал страх у других конкурентов в раздевалке. Я просто не могу объяснить, что пошло не так", - сказал Шэфер, которому пришлось перенести ампутацию правого нижней конечности и колена из-за рака кости.

Феликс Штренг завершил свой спринт в другой категории, завоевав бронзовую медаль, но и он почувствовал разочарование. "В качестве спринтера ты идешь на старт, чтобы выиграть гонку. Я думаю, это была цель, уйти отсюда как действующий чемпион. Но я здесь сейчас, и я добавил свою шестую паралимпийскую медаль в свою коллекцию на своих третьих играх", - сказал он.

Иоганнес Флоорс финишировал прямо за Штренгом, но его главная цель - 400 метров. Он извлек много положительного из гонки. "Я узнал, как справляться с атмосферой, я знаком с дорожкой и стартовыми блоками, и в пятницу я буду перетасовывать карты, и я возьму черно-белую ленту", - сказал 29-летний Флоорс, который финишировал как лучший двойной ампутант.

despite his success in earning a bronze medal, Felix Streng felt disappointed as he aimed to defend his title in Paris. The upcoming 400 meters event is where Johannes Floors hopes to shine, having gained valuable experience from his recent race in Paris.

Читайте также: