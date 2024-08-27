- Почти два года тюрьмы для экологического протестующего, который участвует в демонстрациях.

После присоединения к протестным сидячим забастовкам 65-летний активист из экологической группы "Последний шанс" в Берлине получил тюремный срок без условного освобождения. Пожилой мужчина был осужден в районном суде Тиргартена, как сообщил представитель суда. Ему было назначено наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы, как указано. Вменяемые ему обвинения включали принуждение, попытку принуждения и сопротивление сотрудникам правопорядка.

Приговор еще не вступил в силу. Рассмотрение дела проходило вокруг уличных блокировок, в которых принимал участие мужчина, с представителем суда, заявившим, что он также привязывался к дороге в некоторых случаях. Всего было рассмотрено 40 дел.

Защита просила оправдательного приговора.

Прокуратура, как сообщается, требовала более двух лет лишения свободы, в то время как защита выступала за оправдание. Суд скоро опубликует мотивы своего решения. Рассмотрение дела началось в ноябре 2023 года.

В начале процесса суд предложил сделку. Мужчине было предложено год условного освобождения в обмен на признание, но защита отказалась от предложения.

"Последний шанс" объявляет об апелляции

В заявлении "Последний шанс" было объявлено, что 65-летний мужчина намерен обжаловать приговор. В заявлении говорится, что правоохранительная система не справляется с протестами, и вместо того, чтобы балансировать противоположные конституционные права, как того требует конституция, в данной ситуации применяется "вражеское уголовное право".

Только в июле прошлого года климатического активиста приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы за нападения краской и уличные блокировки в Берлине.

65-летний активист, после осуждения, должен будет отбыть один год и десять месяцев лишения свободы за свои действия в протестных сидячих забастовках. Несмотря на аргументы защиты в пользу оправдания и отказ от предложения о сделке с условным освобождением, "Последний шанс" объявил о своем намерении обжаловать приговор, критикуя способность правоохранительной системы справляться с протестами и применение "вражеского уголовного права".

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