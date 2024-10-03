Почти 43 миллиона зрителей прослушали дебаты на выборах вице-президента Уолза-Вэнса, что значительно снизило количество зрителей по сравнению с 2020 годом.

Дискуссия между вице-президентами Тимом Уолзом и ДжиДжи Вэнсом привлекла более 43 миллионов зрителей на различных телевизионных каналах во вторник вечером, согласно оценкам Nielsen.

Эта цифра включает совокупную аудиторию с 15 телевизионных сетей, которые транслировали дебаты, произведенные CBS одновременно. Кроме того, неизвестное количество зрителей, возможно, смотрели дебаты онлайн на платформах, таких как YouTube.

Дебаты между вице-президентами традиционно собирают меньшую аудиторию, чем их президентские аналоги, и 2022 год не стал исключением. Дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом в сентябре привлекли более 67 миллионов зрителей с 17 телевизионных сетей, согласно Nielsen.

Несмотря на снижение рейтинга, дебаты Уолз-Вэнс заняли место среди самых просматриваемых индивидуальных трансляций 2022 года в Соединенных Штатах.

В 2016 году примерно 57 миллионов зрителей смотрели единственный дебат между вице-президентами в этом цикле между Харрис и тогдашним вице-президентом Майком Пенсом. А в 2008 году рекордные 69,9 миллиона человек смотрели Джо Байдена и Сару Пейлин по телевидению, что является самой просматриваемой дебатом вице-президентов по данным Nielsen.

Паттерны просмотров в телевизионной индустрии претерпели значительные изменения в последнее время. Тем не менее, дебаты Уолз-Вэнс заняли место среди самых просматриваемых одиночных трансляций 2024 года в Соединенных Штатах.

Большинство зрителей, похоже, остались довольны дебатами, хваля их относительно вежливый и учтивый тон.

Опрос CNN показал "нет очевидного победителя", но "дебаты оставили зрителей с более благоприятным мнением о обоих кандидатах, чем раньше". Более половины зрителей почувствовали, что тон дебатов был оптимистичным, объявил позже CBS.

Традиционно дебаты между вице-президентами следуют за дебатами между президентами. Однако Трамп остается непреклонным в участии в дальнейших дебатах, что может сделать дебаты Уолз-Вэнс последними в этом цикле выборов.

Кампания Харрис признала, что она будет в Атланте 23 октября, день, когда CNN предложила дебаты, предлагая Трампу снова участвовать с избирателями. Трамп ответил в Truth Social: "Я победил Байдена, затем победил ее, и я не заинтересован в этом снова, долго в будущем".

Высокие показатели просмотров дебатов Уолз-Вэнс подчеркивают их важность в мире медиабизнеса, привлекая более 43 миллионов зрителей на различных телевизионных каналах и онлайн-платформах. В свою очередь, положительная реакция зрителей и в опросах подчеркивает их потенциальное влияние на политические кампании.

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