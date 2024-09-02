- Почитатели Бога разбросаны по всей Северной Рейн-Вестфалии

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Европейская моль-пилигримка становится все более распространенной в Северном Рейне-Вестфалии. Этот теплолюбивый вид расширяет свой ареал от долин Мозеля и Рейна на север из-за изменения климата и движется в сторону района Эмсланд, согласно экспертам из Музея естественной истории ЛВЛ в Мюнстере, которые изучили данные с платформы Observation.org. На этой платформе люди могут сообщать об observaциях и находках различных видов животных.

Несмотря на то, что основным местом обитания этого вида является регион Средиземноморья, моль-пилигримка мигрирует на север с повышением средней температуры, согласно натуралистам. "Видно, что эти насекомые, которые могут вырастать до восьми сантиметров в длину, успели обосноваться в некоторых районах здесь и размножаются уже несколько лет", - объясняет доктор Ян Оле Кригс, директор Музея естественной истории ЛВЛ в Мюнстере.

От Средиземноморья до Рура

Сообщения граждан о наблюдениях в NRW растут. По данным исследовательской группы, большинство моли-пилигримок сообщаются в юго-западной части региона. До сих пор этот вид в основном населял регион Нижнего Рейна и теперь распространяется в сторону Рура и долин Рурских Сланцевых гор.

Встретить этот вид за пределами его основного ареала, например, в Мюнстере или в нидерландской провинции Бентхайм, вероятно, из-за того, что отдельные особи были туда доставлены: "Насекомых могли перевозить грузовые поезда, и они могли образовывать изолированные популяции", - объясняет Кригс. Это также облегчается способностью самок откладывать неоплодотворенные яйцевые пакеты, из которых все равно могут вылупиться молодые - процесс, называемый партеногенезом.

Названная за свои перьевидные усики

Европейская моль-пилигримка относится к отряду моли-пилигримок. Она названа за свои два перьевидных усика, которые в покое держатся перед телом и напоминают руки, поднятые в молитве. Эти колючие усики служат эффективным орудием охоты: они могут быстро атаковать и ловить более мелких насекомых, таких как кузнечики или мухи. Моль-пилигримка предпочитает сухие, теплые ландшафты из травы и кустарников и требует достаточное количество пищи.

Европейская моль-пилигримка, знаменитая своими перьевидными усиками, теперь регулярно встречается в долинах Рурских Сланцевых гор, расширяя свой ареал от первоначальной Мозельской области. По словам экспертов, этот вид, который может вырастать до восьми сантиметров в длину, мигрировал из региона Средиземноморья, через долины Мозеля и Рейна и теперь приближается к Руру.

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