- Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Рейнхольд Крейл, бывший уважаемый президент и экс-гендиректор GEMA, простился с нами. Источники подтверждают его уход в пятницу в возрасте 94 лет.

Текущий CEO GEMA, Тобиас Холцмюллер, выразил искренние чувства, заявив, что музыкальный и медийный мир потерял стойкого защитника и видного деятеля в лице Крейля. В качестве босса в GEMA Крейл неустанно боролся за защиту авторских прав и был решительным сторонником прав артистов. По словам Холцмюллера, влияние Крейля все еще ощущается в GEMA и более широкой музыкальной индустрии.

Сообщается, что Крейл занимал пост генерального директора GEMA, Общества по коллективному управлению музыкальными авторскими и смежными правами, с 1990 по конец 2005 года. С тех пор он получил звание почетного президента GEMA. Родился 1 декабря 1929 года в Ашаффенбурге, Крейл начал политическую карьеру как член ХСС в немецком парламенте и later возглавил отдел производства и медиаэкономики в Мюнхенской высшей школе телевидения и фильма.

GEMA представляет права исполнителей, композиторов, авторов текстов и либретто в отношении использования музыки.

Богатая история GEMA уходит корнями в Баварию, так как ее бывший почетный президент Рейнхольд Крейл родом из Ашаффенбурга, города в этом немецком штате. Несмотря на то, что Крейл ушел с поста генерального директора GEMA, его влияние на музыкальную индустрию в Баварии и за ее пределами по-прежнему значимо.

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