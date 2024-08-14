- Почему так много азуби пропало без вести

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Царство, нет, Мерседес, для подмастерья. В феврале Кфз-механик-мастер Патрик Липпик из Оберцентра, Гессен, вызвал переполох своей акцией, в которой была задействована историческая Мерседес-Гелик. Он искал двух подмастерьев и заманивал их предложением отдать им автомобиль после подписания контракта. Подмастерья могли бы восстанавливать машину в свободное время под его руководством в его мастерской, им просто нужно было регулярно посещать профессиональную школу и сдать финальный экзамен на оценку выше 3. Старинный автомобиль, тогда стоивший между 30,000 и 40,000 евро, принадлежал бы им.

300 кандидатов применили к Липпику. 20 были приглашены на предварительную работу, и он выбрал двоих, но один кандидат отказался. Причина была в том, что компания скоро переезжает в Баварию. Липпик нашел одного подмастерья. "Мы требуем только то, что было нормально для нас," сказал 51-летний мастер.

Более 200,000 Незаполненных Учебных Мест

Липпик имеет опыт поиска подмастерьев. Он ведет свой бизнес мастера с 1997 года. Стало "все больше и больше" трудно найти подмастерьев. Липпик не одинок в этой проблеме. В прошлом году больше учебных мест осталось незанятым, чем когда-либо прежде. Согласно исследованию Института исследований занятости, 35 процентов учебных мест не были заняты. В 2010 году это было 15 процентов.

Другие исследования приходят к подобным результатам: в прошлом году почти половина (49 процентов) компаний не могли заполнить свои учебные места. Это новый отрицательный рекорд. Более чем треть компаний сообщили, что не получили ни одной заявки. По данным Палаты немецкой промышленности и торговли, которая собрала данные, это затронуло около 30,000 компаний в Германии. В июле 2024 года было 204,000 незанятых учебных мест, около 20,000 из которых были в ремеслах, согласно Федеральному агентству занятости.

Мастер Липпик имеет свою теорию о причине нехватки подмастерьев. "Это самодельная проблема родительских домов," он считает. "У них больше нет ремесел на радаре. Они говорят: 'Учись чему-нибудь получше, не убивай себя.' Можно легче заработать деньги и отправить детей в университет - независимо от того, справятся они или нет." Но, мастер-ремесленник подчеркивает: "Мы не можем все сидеть у ноутбука и зарабатывать деньги, это не работает. Нам нужны некоторые люди, которые работают руками тоже."

Более К Университету, Чем В Мастерскую Или Офис

В самом деле, молодые люди в Германии предпочитают идти в университет, а не в мастерскую или офис после школы. Почти 2,9 миллиона студентов были зарегистрированы в немецких университетах в зимнем семестре 2023/24. Около 1,2 миллиона были в профессиональном обучении к концу 2022 года. Более чем в два раза больше студентов, чем подмастерья. Деньги, вероятно, играют роль. Федеральное статистическое бюро рассчитало, что полные рабочие, которые завершили профессиональное обучение, в среднем зарабатывали 3,521 евро в апреле 2022 года. Те, кто имеет степень магистра, техника или профессиональной школы, зарабатывали 4,826 евро.

Бакалаврская степень приносит средний доход 4,551 евро. И степень магистра 6,188 евро. Даже для занятых лиц с докторской степенью или habilitation средний доход был так высок, как 8,687 евро. Однако Институт прикладной экономики университета Тюбингена обнаружил в 2019 году, что доходы сходятся до такой степени, что "так же выгодно стать мастером-ремесленником или техником, как и получить университетскую степень".

Больше Престижа Через Абитур И Университет

Но это не только о деньгах, престиж тоже играет роль. Исследователь образования Райнер Долласе из Билефельдского университета опросил 6,500 мужчин и женщин о той информации, которую они считают важной для оценки других. Ответчики последовательно ранжировали следующие шесть факторов в этом порядке: сертификат об окончании школы, профессия, возраст, пол, национальность и религия. "Для многих образование все еще кажется начинающимся с Абитура," пожаловался Йозеф Краус, автор и бывший президент Германской учительской ассоциации, на экспертной конференции на тему "Академический избыток против дефицита квалифицированной рабочей силы".

В самом деле, многие записываются в университет, даже если им не интересноSubject. "Многие не хотят настоящего академического образования - они хотят уважение и престиж," пишет Долласе. Это ложное образовательное снобизм имеет последствия: почти треть (28 процентов) бросают свою бакалаврскую степень.

Это образовательное снобизм широко распространено и очевидно, когда местные газеты публикуют только имена тех, кто сдал Абитур, как будто это единственный сертификат об окончании школы, заслуживающий публичного признания. Это очевидно, когда Дирка Россмана, одного из самых богатых людей в Германии, спрашивают в интервью, сожалеет ли он, что у него нет Абитура, как недавно. Такие вопросы подразумевают, что отсутствие Абитура является недостатком.

Россман построил империю после завершения обучения фармацевтом. Роберт Гейсс также основал модный бизнес Uncle Sam после ухода из школы с Hauptschule. Остальное история. В наши дни можно следить за состоянием семьи по телевизору. Россман и Гейсс, вероятно, были бы идеальными профессорами для гостевой лекции по бизнес-администрации в университете. Образовательное снобизм достиг своего пика в скандальном вопросе, может ли кто-то без Абитура стать канцлером, который журналисты задавали в 2017 году, когда Мартин Шульц (СДПГ) был кандидатом.

Дефицит учеников ухудшает нехватку квалифицированной рабочей силы

Плотники, которые могут устанавливать окна на 20-м этаже, не нуждаются в двух иностранных языках или латыни. Они просто покидают школу на несколько лет раньше, потому что им срочно нужны. Текущий дефицит учеников усугубит уже существующий дефицит квалифицированной рабочей силы. Никогда раньше немцы не ждали так долго мастеров. В Центральной Германии может пройти недели, а иногда и месяцы, прежде чем мастер появится, как обнаружил MDR.

Станция опросила 22 000 человек в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии об их опыте. Две из трех ремесленных компаний жаловались, что не могут заполнить вакансии. Ситуация похожа и на западе. В Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земле, приходится ждать в среднем почти десять недель, чтобы найти мастера, согласно Палате ремесел Дюссельдорфа. Если мастера станут еще более редкими, они, скорее всего, превзойдут по зарплате академиков. Тем не менее, количество сданных экзаменов на мастера за 20 лет упало с 9,3 миллиона до 6,9 миллиона.

Мастер автомобилестроения Патрик Липпик снова ищет двух учеников в 2025 году. "У нас достаточно работы", - говорит он. Его компания является одной из немногих в Германии, специализирующихся на обслуживании Mercedes G-Class. "Наш ученик учится всему здесь - от кузовного ремонта, покраски, механики, обивки, они участвуют во всех аспектах". И классическое предложение Mercedes также применяется в следующем году.

Текущий дефицит учеников в Германии является серьезной проблемой, с более чем 200 000 незанятых позиций, сообщенных Федеральным агентством занятости в июле 2024 года, в том числе около 20 000 в ремеслах. Этот дефицит влияет на многие компании, в том числе на рынок обучения мастера Липпика в автомобильной отрасли.

В свете этого дефицита многие молодые люди в Германии выбирают высшее образование вместо профессионального обучения или ученичества, с почти 2,9 миллионами студентов, зарегистрированных в зимнем семестре 2023/24, более чем в два раза больше, чем те, кто проходит профессиональное обучение. Эта образовательная снобbery, как описал ее исследователь образования Райнер Долласе, приводит к неправильной расстановке приоритетов престижа над практическими навыками, что приводит к значительному количеству студентов, бросающих свои бакалаврские программы, и способствует дефициту квалифицированной рабочей силы.

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