Почему страхование автомобилей все еще так дорого, даже если цены на автомобили падают

Новые, подержанные и даже арендованные автомобили продолжают дешеветь, в то время как страховые ставки остаются значительно завышенными. Этот противоположный тренд кажется интуитивно непонятным: если цена автомобиля упала, не должна ли также упасть стоимость его страхования?

Если бы все было так просто.

«Это сплетение факторов, влияющих на стоимость автострахования», — сказал Скотт Шапиро, возглавляющий отдел страхования KPMG в США. «Хотя существует общая корреляция между ценой автомобиля и страхованием в отношении физического ущерба, есть и другие факторы, помимо цены автомобиля, которые влияют на стоимость страховки».

Например, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти 41 000 человек — на 8 000 больше, чем в 2013 году. Это привело к увеличению убытков, которые значительно превышают средние исторические показатели по стоимости из-за их тяжести, согласно данным LexisNexis Risk Solutions.

Облегчение может быть на подходе

Стоимость автострахования за последний год выросла на 18,6%, согласно данным Индекса потребительских цен, опубликованным в среду. Это был третий по величине скачок цен за последний год среди всех товаров и категорий, отслеживаемых ИПЦ.

Тем не менее, это улучшение по сравнению с мартом, когда годовые темпы роста страховых ставок составляли 22,2%. Последний раз страховые ставки росли так сильно в годовом исчислении в 1976 году.

Но так же, как и общая инфляция в экономике, где темпы роста цен замедлились, фактическая сумма, которую потребители платят за товары и услуги, гораздо выше, чем в недавние годы. Однако в случае с автомобилями потребители платят более низкие цены. Это означает, что цены не только замедлили свой рост, но и фактически упали.

Цены на подержанные автомобили упали на 10,9% за последний год, что стало третьим по величине снижением цен среди всех товаров и категорий, отслеживаемых ИПЦ. Автомобили в аренду и новые также стали дешевле, цены на них упали на 6,2% и 4,4% соответственно.

Резкое падение цен на подержанные автомобили является «прямым отражением» рынка новых автомобилей, сказал Иван Дрюри, директор по исследованиям в Edmunds, в опубликованном в среду анализе. Дилеры дольше продают новые автомобили по сравнению с прошлым годом, что приводит к скидкам, которые в среднем на 1000 долларов выше. «Накопление новых автомобилей на складах в течение последнего года стало катализатором скидок и стимулов на стареющий товар», — добавил он.

В конечном итоге это может перейти в более низкие страховые ставки, сказал Джош Дамико, вице-президент по страховым операциям в Jerry, приложении для экономии на автостраховании.

«Стоимость автострахования отстает от таких факторов, как цены на автомобили и ремонт, поэтому страховщики в течение последнего года или двух играли в догонялки», — сказал Дамико CNN. Стоимость авторемонта, хотя и выросла на 3,4% по сравнению с прошлым годом, значительно замедлилась по сравнению с прошлым июлем, когда она росла со скоростью 12,7% в годовом исчислении, согласно данным ИПЦ.

С обоими этими факторами, которые стабилизировались, «многие страховщики пересматривают свою ценовую политику, и некоторые уже снижают свои ставки», — сказал он.

Несмотря на значительное снижение цен на подержанные автомобили, что приводит к скидкам и стимулам в дилерских центрах, корреляция между ценами на автомобили и стоимостью автострахования не является прямой. Помимо цены автомобиля, другие факторы, такие как растущее число смертельных дорожно-транспортных происшествий и сопутствующие тяжелые убытки, значительно влияют на стоимость страховки.

В конечном итоге, когда цены на автомобили стабилизируются и страховщики догонят изменения в ценах на автомобили, мы, возможно, увидим снижение страховых ставок.

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