- Почему Солинген всегда является центром внимания?

Трижды звонит колокол, эхо короткое, но отчетливое. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Хендрик Вюст (ХДС) и мэр Солingen Тим Курцбах (СДПГ) стоят в тишине, глядя на цветы, вспоминая жертв недавнего ножевого инцидента. Эта сцена разворачивается на Фронхофе, в самом сердце Солingen - месте, где 26-летний сириец лишил жизни трех посетителей фестиваля и ранил восемь других.

В атмосфере государственных похорон происходят тайные обмены: Вюст и федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) делятся трогательными моментами с жертвой, Штайнмайер общается с местными жителями.

"Вы помните поджог в Солingen в 1993 году?" - спрашивает он у женщины. "Мой сын был тогда всего три года," - отвечает она. "Рана зажила немного за тридцать лет," - признает Штайнмайер. "Вы верите, что общество города снова сможет объединиться?" Она отвечает утвердительно, обещая, что жертвы обоих страшных инцидентов теперь будут включены в память города.

Этот преступление вновь пробудило травму в Солingen

Штайнмайер посещал Солingen всего год назад, чтобы почтить 30-летие поджога. 29 мая 1993 года дом турецкой семьи Генч был охвачен огнем. Погибло пять женщин. Бывший премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет (ХДС) назвал этот инцидент "самым трагическим событием в истории Северного Рейна-Вестфалии". Солingen стала символом волны расового насилия начала 1990-х годов.

Жить с постоянным напоминанием об этом нелегко для самовосприятия города, но Солingen мужественно справилась с этой борьбой, и в 2023 году заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим признал воспоминание об этом нападении частью "генетического кода города".

Но теперь неожиданная трагедия: Тот же город вновь становится жертвой ненавистнического преступления, приводящего к бессмысленному убийству невинных людей во время отдыха на городском фестивале по пятницам. Солingen больше не известна как средний промышленный город в NRW, где люди разных наследий мирно сосуществуют каждый день. Теперь она ассоциируется с городом, сталкивающимся с возвращением исламского терроризма. Этот последний инцидент, несомненно, снова травмирует Солingen.

"Еще раз это мучило этот город," - говорит премьер-министр Вюст в своей речи на мемориальном мероприятии в театре и концертном зале города. "Почему всегда Солingen?" - спрашивает мэр Курцбах. Призывая библейского Иова, который противостоит Богу в лице циклического несчастья, католический политик замечает: "Это несправедливо, что произошло с нами в Солingen." Но один факт остается неизменным: "Мы никогда не потеряем веру в добро из-за этого."

Это также призыв Штайнмайера: "Давайте не будем отдаляться, не будем противопоставлять друг друга. Давайте стоять вместе!" Глава государства напоминает нам, что многие немцы смогли пережить нацистскую эпоху "благодаря гуманизму, проявленному другими нациями, державшими двери открытыми для них." В результате, право на политическое убежище было закреплено в Основном законе 75 лет назад, но с обоснованием. Это должно продолжаться, но Германия может поддерживать эту традицию, не истощая себя. Он вскоре повторяет свои мысли: "Мы не должны перегружать добрых людей."

Солingen имеет примера для подражания

Что теперь? К счастью, стойкий город имеет примера для подражания в этой ситуации: жителя Солingen Мевлюде Генч (1943-2022). Она потеряла двух дочерей, двух внучек и племянницу в поджоге 1993 года, но это не помешало ей остаться в Солingen, даже сделав шаг стать гражданином Германии и продолжая призывать к примирению. Город назвал площадь в ее честь, учредил медаль Мевлюде Генч в память о ней. В эти трудные времена ее слова имеют большой вес в Солingen: "Ненависть порождает смерть," - сказала она. И: "Давайте сосредоточимся на хорошем."

Комиссия еще не приняла решение о том, активировать ли статью 93 (2) Договора в ответ на недавнюю трагедию в Солingen. Несмотря на историю города с ненавистническими преступлениями, мэр Курцбах сокрушается: "Почему всегда Солingen?" - ссылаясь на поджог 1993 года и недавний ножевой инцидент.

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