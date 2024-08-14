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Почему он доставляет пиццу у супермаркета?

Он создал 'кетчуп среди чили-соусов'. Эд Ширан даже раздает пиццу перед супермаркетом для своего бренда Tingly Ted's.

 and  Yaroslav Smith
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Эд Ширан снова даст концерты в Германии в июне 2025 года
Эд Ширан снова даст концерты в Германии в июне 2025 года

- Почему он доставляет пиццу у супермаркета?

Большие толпы собрались на парковке супермаркета в Лондоне, чтобы увидеть ярко-оранжевый фудтрак: внутри, поп-звезда Эд Ширан (33) раздавал свой собственный "Острый соус Тингли Тэда". Как сообщает британская газета "Дейли Мейл", musician приправлял удивленных прохожих своим чили-соусом.

Во вторник, 13 августа, он пригнал фудтрак Тингли Тэда в торговый центр London Colney Store в Хартфоршире и раздавал пиццу со своим соусом - вместе с широкой улыбкой от певца. Эд Ширан даже заглянул в супермаркет Sainsbury's в торговом центре, чтобы продавать свой соус прямо на полке с приправами.

"Было очень волнительно"

Внутри магазина он подписывал для своих фанатов в casual-рубашке с изображением мишки со своего соуса - от сырных блоков и CD до кухонных полотенец. "Было очень волнительно неожиданно появиться в Sainsbury's и удивить некоторых покупателей", - сказал британец после своей неожиданной appearances, и продвигал свой бизнес: "Тингли Тэда было таким забавным проектом, я надеюсь, что всем понравится смешивать его с любимой едой. Я все еще открываю для себя блюда, которые делают Тингли Тэда еще лучше".

Тингли Тэда (владелец пищевой корпорации Heinz) была запущена в марте 2023 года и предлагает два соуса "Тингли" и "Доп. Острый" по цене около 3,49 евро за бутылку. В 2019 году Ширан запустил свой собственный лимитированный выпуск кетчупа с Heinz и даже сделал татуировку с бутылкой Heinz кетчупа на руке.

Ширан любит сюрпризы

Британский певец известен своими неожиданными появлениями: в сентябре 2023 года он "взломал" свадьбу в Лас-Вегасе и шокировал молодоженов. Ранее в этом году он удивил британских учеников начальной школы, дав мини-концерт в их классе.

Эд Ширан также появился в соседнем супермаркете Sainsbury's в торговом центре London Colney Store, демонстрируя свой Острый соус Тингли Тэда прямо на полке с приправами для продажи.

Покупатели в Sainsbury's были рады обнаружить Эда Ширана, продающего свой знаменитый Острый соус Тингли Тэда, создавая незабываемый шоппинг-опыт.

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