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Почему нужно стать королевой комаров, русалкой или марийской королевской семьей

несмотря на ослабленное влияние исторической аристократии, местные и фирменные продукты пользуются значительной популярностью в Тюрингии. Эти сущности не ограничиваются только ностальгией по фольклору.

 and  Michael Bootcampf
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- Почему нужно стать королевой комаров, русалкой или марийской королевской семьей

В земле Тюрингия счет идет на бесконечность для лилии или роз, сосисок или джема, хмеля или фарфора - разные монархи, королевы, принцы и принцессы правят этими владениями. Министерство сельского хозяйства и Туристическая компания Тюрингии GmbH не ведут подробный и актуальный учет, как сообщил представитель Дэвид Керхберг. Тем не менее, эти титулы сохраняют свою значимость; по словам Керхберга, они придают региону уникальную идентичность.

Смешение происходит, когда некоторые должности временно или постоянно вакантны по разным причинам. Например, текущая Тюрингская Королева Картофеля не может исполнять обязанности из-за своей беременности, как подтвердил представитель ассоциации по продвижению картофеля Хайхелим. Вероятно, трон останется вакантным в следующем году, а ее трое детей будут выполнять основные обязанности в ее отсутствие. В результате, количество монархов можно только примерно оценить; тем не менее, более 50 представительских позиций существуют в настоящее время в штате.

Нет фиксированного срока полномочий или регулярных норм appearances. Например, Королева розы Дорнбурга выбирается ежегодно, в то время как Королева горной железной дороги Обервеисбахер держит свой титул несколько лет.

Большинство королевских титулов сосредоточены на региональных продуктах - картофеле, цветах, соли, огурцах, молоке, вине, сосисках, хмеле, вишнях, клубнике и голубике. Однако иногда внимание обращается и на отдаленные районы или специальные объекты - например, район водохранилища Блайлох-Хохенварте, дом для "Тюрингской русалки", или мое лечебное учреждение в Бад-Лобенштейне с Моорпринцем. Иногда королевская власть также служит в качестве коммерческих традиций послов, таких как Шмо́лльнер Кнопфпринцесcин или Ичтершаузенская игольная принцесса.

По словам представителя министерства Керхберга, эти продукты-магистрали остаются популярными маркетинговыми инструментами для повышения образа, осведомленности и продаж региональных продуктов. Кроме того, монархи также вдохновляют людей ценить и узнавать о региональных традициях. Это экономически эффективный и аутентичный маркетинговый инструмент для ассоциаций и компаний, добавляет он.

С точки зрения туризма, эти магистрали служат значительными представителями, как заявила Тереза ​​Вольф из Туристической компании Тюрингии GmbH. Они демонстрируют свой королевский статус на национальных и международных туристических выставках, играя важную роль в туристических продвижениях. Кроме того, эти монархи и их королевская родня вносят вклад в сплочение местного сообщества и обогащение опыта гостей.

Лица, принимающие такие почетные должности, должны ожидать определенного времени, от 10 до 50 ежегодных появлений. Количество появлений Королевы роз зависит от личных обстоятельств и энтузиазма, как объяснила Катарина Саммер из ассоциации Дорнбургского розового фестиваля. Обычно Королевы розы в возрасте от 16 до 18 лет, что требует от их родителей вложения времени и возможностей для сопровождения их на празднованиях. Тем не менее, количество претендентов часто остается значительным.

"Продукт-магистрали по-прежнему являются эффективным маркетинговым инструментом для продвижения местных продуктов", - говорит Керхберг, добавляя, что они вовлекают людей в значение, производство и культуру региональных продуктов. Эти титулы служат доступным и аутентичным методом маркетинга для ассоциаций и бизнеса.

Как туристический актив, эти магистрали имеют значительное влияние на продвижение и представление своего региона или даже всего штата на национальных или международных выставках, как предложила Вольф. Кроме того, они играют важную роль в укреплении региональной связи между местными жителями и обогащении опыта гостей.

Удивительно, но ответственность, лежащая на должности, требует немереного обязательства и времени. Эти почетные титулы также могут принести значительный личный рост, как поделилась Катарина Саммер. "Королевы превращаются из застенчивых девушек в уверенных и открытых молодых женщин в течение года", - добавляет она. Тем не менее, даже более зрелые магистрали могут воспользоваться возможностью построить новые связи.

Отсутствие текущей Тюрингской Королевы Картофеля подчеркивает тот факт, что некоторые королевские титулы могут быть временно или постоянно вакантны. В мире маркетинга эти продукт-магистрали часто занимают позиции "Другое" важности, такие как Тюрингская русалка или Ичтершаузенская игольная принцесса, которые продвигают региональные продукты различных размеров, в том числе тех, ширина которых составляет менее 30 см, таких как огурцы или ягоды.

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