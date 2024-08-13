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СпортНовостиБюрократия

Почему немецкое спортивное продвижение настолько неэффективно?

 and  John Stellmacher
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Почему немецкое спортивное продвижение настолько неэффективно?

После неудовлетворительных результатов немецких спортсменов на Олимпиаде развернулось оживленное обсуждение вопросов финансирования спорта. Например, олимпийская чемпионка по велоспорту Кристина Вёльке призвала к существенному увеличению премий. Однако и распределение средств также вызывает вопросы, как показало одно исследование.

Неудачное выступление немецкой команды на летних Олимпийских играх в Париже также связывают с недостаточным финансированием спорта. "Немецкая спортивная политика неэффективна и не достигает своей цели по устойчивому укреплению элитного спорта", - заявила экономист Института немецкой экономики в Кёльне Мелинда Фремере.

По данным исследования IW, несмотря на увеличение финансирования элитного спорта на 36% в реальном выражении за последние 10 лет, с €44 млн до €60 млн, результаты ухудшились. В Париже Германия заняла 10-е место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей - худший результат со времен объединения.

Исследование показало, что субсидии федерального правительства спортивным ассоциациям на одну медаль почти удвоились за последние восемь лет, с около €2,2 млн в Рио-2016 до €3,7 млн в Париже.

"Спортивная политика страдает от той же болезни, что и экономика: бюрократия часто подрывает эффективность государственных мер", - объяснил экономист IW Симон Герардес Иглесиас.

Исследование пришло к выводу, что из-за недостаточной централизации ресурсы не фокусируются на перспективных дисциплинах, а распределяются широко. Например, Немецкий атлетический союз получил больше всего денег, более €30 млн, между 2021 и 2023 годами, но завоевал только четыре медали в Париже. Также кажется, что молодежная подготовка неэффективна, так как число заявок в немецкие спортивные школы сокращается.

"Нужны меры на многих уровнях. Нам нужны больше тренеров и лучшая оплата труда тренеров. Я уже много лет пытаюсь продвинуть эту идею, но пока не очень успешно", - сказал Томас Вайкерт, президент Немецкого олимпийского спортивного союза, в интервью ZDF в воскресенье. Он также упомянул спорт в школах и детских садах и недостаточное финансирование как проблемы.

Низкая эффективность спортивной политики в Германии, как показало Институт немецкой экономики в Кёльне, частично объясняется преобладанием бюрократии. По словам экономиста IW Симона Герардеса Иглесиаса, "бюрократия часто подрывает эффективность государственных мер" в спортивной политике, как и в экономике.

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