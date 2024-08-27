Почему Харрис выступает за снятие с Трампа статуса молчаливого?

Касамая едкая реплика Камалы Харрис во время дебатов с бывшим вице-президентом Майком Пенсом в 2020 году, которые в целом были незапоминающимися, задает тон последнему противостоянию между ней и Дональдом Трампом.

Большинство демократов уже устали от тирад республиканского кандидата. Тем не менее, Харрис готова дать ему возможность высказаться без фильтров во время их встречи на ABC News 10 сентября.

Команда вице-президента пытается пересмотреть правило, установленное командой Байдена для их дебатов с Трампом в июне. Это правило гарантировало, что микрофон кандидата будет отключен, когда не его очередь говорить, что должно предотвратить частые перебивания Трампа во время дебатов в 2020 году. В какой-то момент Байден даже сказал: "Выключите микрофон, пожалуйста".

Ясно, что команда Харрис хочет дать Трампу возможность самоликвидироваться с помощью назойливого перебивания или доминирующей личности.

Команда Трампа выступает против этого, но в понедельник сам Трамп подорвал их позицию, выразив удовлетворение отказом от кнопки мутации.

Эта перепалка подчеркивает огромное влияние их встречи на повествование кампании после самого влиятельного президентского дебатов в истории на CNN в конце июня, который серьезно повредил кампанию Байдена.

Дебаты особенно важны для Трампа, который испытывает трудности в привыкании к новому сопернику после вывода Байдена. Встреча дает ему лучший шанс остановить нарастающую силу Харрис, учитывая его убеждение, что она не готова отвечать на вопросы о политике и следовать за жестким оппонентом, таким как Трамп.

"Трампу нужно дебатировать, Харрис нужно дебатировать", - сказал политический аналитик CNN Скотт Дженнингс, республиканец. "У них обоих есть что доказать".

Воскресные жаркие обмены между командами являются свидетельством влияния Харрис на кампанию. Ее команда наслаждается возможностью дразнить Трампа - ultimate политического дразнилки. Например, они выпустили веб-видео с звуком куриного квохтания, чтобы предположить, что Трамп может отказаться от дебатов. Ассистенты Харрис также намекали, что handlers Трампа не осмеливаются поднять вопрос о микрофоне с ним.

Неограниченный микрофон мог бы выявить слабые стороны Трампа

Неограниченный микрофон проверит самоконтроль Трампа во время дебатов с Харрис в то время, когда республиканские стратеги призывают его сосредоточиться на политике, а не на его "ударной" политике.

Видео Трампа, перебивающего и неуважительно относящегося к Харрис, которая может стать первой чернокожей женщиной-президентом, будет многое сказать. Харрис также получит возможность продемонстрировать силу, противостоя Трампу, возможно, повторив свою знаменитую реплику на дебатах с Пенсом. Оскорбительные комментарии Трампа, которые могут быть восприняты как сексистские или расистские, могут оттолкнуть женских, меньшинств и пригородных избирателей, которые могут сыграть решающую роль в ключевых штатах в ноябре.

Изображения Трампа, ведущего себя грубо, будут соответствовать более широкой повестке дня кампании Харрис, подчеркивающей "моментальную возможность преодолеть горечь, цинизм и разделительные битвы прошлого".

"Вице-президент хочет, чтобы американцы увидели неотфильтрованного Дональда Трампа, потому что это то, что мы получим, если он станет президентом снова", - сказал представитель кампании Харрис Иэн Самс в CNN Алекс Маркуардт. "Я думаю, что в этом выборах и в этот момент важно, чтобы американцы увидели выбор между двумя кандидатами на сцене".

Несмотря на риски, соблазн дать Трампу возможность перебивать на неограниченном микрофоне может сыграть на руку Харрис. В 2016 году Трамп часто перебивал демократического кандидата Хиллари Клинтон, нарушая ход ее ответов. Хотя это, возможно, показалось вредным для республиканского кандидата в то время, он все же выиграл выборы.

Мария Кардона, политический комментатор CNN, предложила еще одну причину, почему Харрис может захотеть неограниченный микрофон. "С неотключаемыми микрофонами она сможет контролировать не только то, что она говорит ... но и опровергать его на месте", - сказала Кардона, демократ.

Выдающийся момент Харрис в 2020 году

Во время своих дебатов с Пенсом, которые проходили за экранами из-за пандемии COVID-19, Харрис прервала попытку перебить, подняв руку и сказав: "Мистер вице-президент, я говорю. ... Я говорю". Эта фраза, которая казалась репетированной, сделала так, как будто Пенс объясняет вещи Харрис. Обмен приобрел дополнительное значение из-за их рас и полов. Тогдашний сенатор от Калифорнии нашла фразу настолько убедительной, что повторила ее позже в дебатах, добавив: "Если вы не возражаете, я закончу, тогда мы сможем поговорить".

В то время фраза Харрис стала вирусной, вдохновив меми и сувениры, в том числе кружки, футболки и свитшоты, которые помогли сформировать ее образ.

Спор о условиях дебатов 10 сентября подчеркивает знакомые слабости в команде Трампа.

Команда кандидата предпочитает, чтобы микрофоны были выключены во время дебатов, как сообщил источник, близкий к ситуации. В заявлении старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что бывший президент согласился на дебаты ABC под теми же условиями, что и с Байденом на CNN. Миллер также намекнул на переключение Харрис, предполагая, что ее подготовка к дебатам может давать сбои. "Даже их собственный пресс-секретарь кампании признал, что дебаты по дебатам окончены. Явно, они чем-то недовольны", - прокомментировал Миллер.

Тем не менее, бывший президент, казалось, противоречил позиции своей команды. На мероприятии по кампании в Виргинии он сказал, что ему все равно, и добавил: "Мы согласились на те же правила. Те же правила, те же спецификации. И я думаю, что это, вероятно, то, что должно быть". В последний раз микрофоны были выключены, и Трамп сказал, что ему это не понравилось, но он сказал, что все прошло хорошо.

Харрис воспользовалась ситуацией, и Сэм на CNN прокомментировал, что Трамп разрешил вопрос в пользу неотключаемых микрофонов. "Мы получили это напрямую из коня в пасти", - заявил Сэм.

Несмотря на то, что ранее Трамп предпочитал отключать микрофоны во время дебатов, его недавние заявления свидетельствуют о готовности участвовать в дебатах с Харрис с неограниченным микрофоном. Это изменение позиции может потенциально продемонстрировать способность Трампа сохранять самообладание в присутствии политических вызовов от Харрис.

Продолжающаяся дискуссия об использовании отключаемых микрофонов подчеркивает важность этой встречи, так как оба кандидата стремятся воспользоваться возможностью продемонстрировать свои сильные и слабые стороны на политической арене.

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